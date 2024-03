Amministrative, il prossimo sindaco sarà donna: è duello De Muri – Fattambrini

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ Federica De Muri, attuale vicesindaco e assessore alle attività produttive e diritti alla persona, la candidata Sindaco alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno, promossa dal gruppo Sarcedo in Comune. La continuità come tratto distintivo per la formazione civica vicina al mondo valoriale del centrosinistra, ma al contempo anche forze e idee nuove, indispensabili per una visione del futuro ampia e rispondente ai bisogni e ai desideri dei sarcedensi.

Concetti ribaditi da un’emozionata ma convinta apparizione questo pomeriggio in piazza Cavallino, dove la candidata nel segno della continuità ha tracciato le linee guida del suo impegno: “Ho deciso di accettare e di mettermi in gioco perché ho ricevuto l’appoggio di tutto il gruppo – spiega De Muri, 50 anni il prossimo 15 giugno – e perché ritengo ci siano ancora tanti buoni progetti da realizzare. All’amico Luca Cortese rivolgo il mio sincero grazie, perché ha voluto scommettere su di me cinque anni fa, consentendomi di lavorare nell’amministrazione del paese e di imparare molte cose della complessa macchina amministrativa. Desidero impegnarmi senza riserve, perché amo e credo in questa comunità. Oggi, metto in campo per i cittadini serietà nell’affrontare i problemi, disponibilità all’ascolto e determinazione nel perseguire gli obiettivi che ci stanno a cuore: promozione dei giovani, cura dell’ambiente e valorizzazione del nostro territorio, sicurezza nella mobilità, solidarietà e accoglienza, tutela delle famiglie e delle persone fragili, collaborazione con le associazioni, costante attenzione verso le scuole, in particolare quelle dell’infanzia. Ringrazio il mio gruppo, che mi sostiene con entusiasmo, e la mia splendida famiglia”.

Qui centrodestra. Filtrano intanto le prime informazioni anche dalla minoranza, da sempre nettamente critica nei confronti dell’operato dell’amministrazione uscente: sarà molto probabilmente Miria Fattambrini, classe 1975 avvocata come la sfidante De Muri, a raccogliere il testimone dall’ex sindaco Giorgio Meneghello. Per l’attuale consigliera d’opposizione, si starebbe strutturando un nuovo progetto civico di centrodestra con l’obiettivo di scalzare Sarcedo in Comune dopo un decennio al timone del paese: la presentazione ufficiale nelle prossime settimane.