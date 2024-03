Cogollo sul tetto del mondo: Pellegrini è d’oro in sci alpinismo

Campione del mondo di sci alpinismo Under 18. E’ un successo che profuma di storia quello ottenuto questo pomeriggio a Molde in Norvegia dal giovanissimo Enrico Pellegrini, 18enne di Cogollo del Cengio in forza allo Sci Cai di Schio.

Una vittoria più che meritata per il cogollese già campione nel vertical: che i presupposti fossero quelli giusti lo si era intuito già durante la settimana quando aveva tagliato per primo il traguardo della gara under 18 con il tempo di 20’38 lasciandosi alle spalle di 5″ lo svizzero Malik Uldry. Oggi, nella giornata più attesa con la prova individuale, ennesimo copione: una sfida al cardiopalma con il fuoriclasse tricolore a bruciare l’elvetico superandolo infine di soli 7 punti nella classifica generale.

Una prova di carattere e di grande determinazione: traguardi che evidenziano il vicentino come terra fucina di talenti, costruiti con umiltà e sacrificio. E a 18 anni da festeggiare questo mese, c’è da scommettere che sia solo l’inizio.