Il cuore di Stefani batte a Sarcedo: diventa pubblica la relazione con la 25enne Giorgia Tavella

Che il neo presidente della Regione Alberto Stefani, 33 anni, avesse il cuore che batteva per una giovane donna vicentina di Sarcedo, e che il suo nome fosse Giorgia Tavella, era – più che un mormorio – una certezza. La voce era iniziata a circolare in paese pochi giorni dopo le elezioni regionali, a fine novembre.

Che però, pur avendo certezza della storia d’amore, la relazione dovesse diventare di dominio pubblico scrivendone su una testata on line come la nostra, era una decisione che il nostro giornale ha scelto, in coscienza, di non prendere. La relazione affettiva fra i due, iniziata poco più di un anno fa, era avvolta infatti nella riservatezza voluta dai diretti interessati. Riservatezza che anche l’Eco Vicentino ha voluto rispettare.

Adesso però le cose son cambiate, dato che due giorni fa, il 10 febbraio, sul settimanale di gossip Novella 2000 è uscito un articolo che per la prima volta li ritrae insieme e ne racconta anche la storia d’amore.

Sul perchè un presidente “democristiano” come Stefani, abbia affidato queste confidenze a una testata di gossip molto (per usare un eufemismo) “basic” e non, ad esempio, a qualche testata più blasonata, non è dato a sapere. E quindi eccoli lì, Alberto e Giorgia, sbucare fra le pagine del settimanale, fra un servizio su qualche starlette e un altro sui gossip relativi a un atleta olimpico.

Per inciso, Novella 2000 fino a meno di un anno fa era di proprietà della società Visibilia, rilevata nel 2015 dall’attuale ministra del turismo Daniela Santanché e al centro di un’inchiesta giudiziaria che la coinvolge (Santanché ha ceduto a luglio 2025 a titolo gratuito la società, che aveva chiuso il 2024 con perdite per 4,5 milioni di euro, all’editore bolognese Giorgio Armaroli, che ora sta tentando un rilancio).

Stefani – vice segretario federale della Lega di Salvini – viene presentato da Novella 2000 come “alfiere di una politica che superi i concetti di destra e sinistra” e nell’articolo se ne tessono le lodi, per passare poi a fargli raccontare brevemente la storia d’amore con la 25enne sarcedense. Capelli lunghi castani, sguardo dolce e con una bellezza intensa ma “pulita”, Giorgia viene da una famiglia da sempre residente in paese, papà Paolo lavora nella finanza, la mamma Monica ha lo stesso percorso di studi del marito: ragioneria. Giorgia ha un fratello più piccolo che si chiama come il fidanzato. Chi scrive la ricorda piccolina e dolce all’asilo nido “Fonato” di Sarcedo, e poi allieva, con notevoli doti atletiche nella velocità, alle scuole medie. Dopo il liceo, gli studi di psicologia, dove si è laureata con il massimo dei voti sia alla triennale all’Università di Verona che alla magistrale all’Università di Pavia. Ora gli studi proseguono con un master di secondo livello all’Università di Padova in neuropsicologia forense e crimonilogia clinica. Insomma, la ragazza ha le idee chiare su quello che vuol fare nella vita.

Cupido ha fatto scoccare la sua freccia poco più di un anno fa. Lo racconta Stefani stesso al settimanale di gossip: un incontro a un evento di amici comuni, lo scambio di messaggi, poi l’invito a cena molto “classico” e nel giro di pochi incontri i due si sono innamorati.

Per il momento, per la coppia l’impegno primario è trovare tempo per ritagliarsi dei momenti insieme, ma anche mantenere la riservatezza. Stefani racconta anche le difficoltà a tenere insieme vita privata impegni politici e istituzionali, anche perchè i due non vivono insieme. Fra le cose che condividono, la vita in provincia, il legame con le rispettive famiglie di origine (e i nonni in particolare) e la predilezione per le passeggiate nel verde, lontano dalla mondanità: “In un mondo di ostentazione, la semplicità è rivoluzionaria”, spiega Stefani al giornalista.

