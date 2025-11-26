Le aveva dedicato la vittoria: morta la nonna di Alberto Stefani colpita da un malore

E’ morta la nonna del neopresidente della Regione Veneto, Alberto Stefani. Nonna Paola era stata colpita da un grave malore proprio nella notte fra domenica e lunedì, a urne aperte e a lei erano state rivolte le prime parole da parte di Stefani in sala stampa dopo la vittoria.

E’ stato lo stesso Stefani a darne l’annunbcio sui social. “Quando si hanno delle responsabilità amministrative la vita privata viene sempre dopo la vita pubblica. Quando ho pronunciato queste parole, le prime con cui ho iniziato la conferenza stampa dopo l’elezione, pensavo a te. Il destino ha scelto così, un po’ all’improvviso, proprio in una delle notti più importanti della mia vita. Oggi che le ultime speranze sono finite, voglio ringraziarti per avermi trasmesso tanto, per avermi cresciuto insegnandomi la bellezza della bontà d’animo, dell’umiltà, della semplicità, della concretezza”.

“Avrei voluto vivere almeno un’ora di questi giorni con te – ha scritto ancora Stefani – e farò fatica a capacitarmi di questo. Ma so che mi accompagnerai in questo nuovo viaggio, così come hai voluto accompagnarmi con il tuo voto ed il tuo sorriso poco prima di non vederci più. Per questo ho deciso di dedicare questa vittoria a tutti i nonni che hanno lasciato un segno indelebile nella vita dei propri nipoti. Grazie nonna, ti voglio bene”.

La vicinanza di Zaia

A Stefani ha rivolto un pensiero di affetto anche il Presidente uscente della Regione Veneto, Luca Zaia. “So quanto hai amato questa donna – dice Zaia rivolgendosi a lui direttamente – e quanta parte ella ha avuto nella tua formazione e nella creazione di quei valori che ti hanno portato così in alto. La famiglia è ciò di più prezioso che ognuno di noi possa avere e il tuo legame affettivo con la nonna ha fatto anche da sfondo all’elaborazione dei tuoi passi programmatici per il futuro. Una cosa bella e carica di umanità che testimonia il valore dell’uomo Alberto, oltre che del nuovo Presidente del Veneto”.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.