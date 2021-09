Sarcedo, Cogollo e Valli: tre incidenti in moto in mezz’ora. Grave un 23enne

Sabato pomeriggio infuocato, sulle strade dell’Alto vicentino, n tre incidenti nel giro di mezz’ora, tutti e tre che hanno visto coinvolti moltociclisti, rimasti feriti.

Il più grave è avvenuto a Sarcedo in via Togarelli alle 15,10: A.R., ragazzo di 23 anni di Sarcedo, alla guida di una moto Bmw stava viaggiando in direzione di Zugliano con a bordo, sul sellino posteriore, una 23enne di Thiene le cui iniziali sono N.D. All’altezza del civico 7, per cause in corso di accertamento, non si sarebbe accorto che una Mini – guidata da una donna di 38 anni di Sarcedo le cui iniziali sono C.B. – che viaggiava nello stesso senso di marcia, aveva iniziato la manovra di svolta a sinistra. La Bmw ha urtato la fiancata sinistra della vettura e i due ventitreenni sono rovinati malamente sull’asfalto. Sul posto sono state fatte convergere due ambulanze: il centauro è stato trasportato immediatamente all’ospedale di Vicenza in codice rosso, mentre la passeggera è stata condotta, sempre con un’ambulanza, all’ospedale di Santorso in codice giallo.Per i rilievi del caso e la gestione del traffico è intervenuta la polizia locale Nordest Vicentino.

Cinque minuti prima, a Valli del Pasubio, era invece rimasto ferito un motociclista tedesco, che insieme con altri centauri della stessa nazionalità stavano scendendo da Pian delle Fugazze dopo un’escursione: il gruppo viaggiava quindi in direzione di Schio e, all’altezza del rifugio Balasso, per cause in corso di accertamento, il conducente 54enne di una moto MV Agusta, ha perso perdeva il controllo del mezzo a due ruote: è caduto malamente sull’asfalto, mentre la moto ha continuato la corsa, scarrocciando e colpendo la parte posteriore di un autocaravan che pure viaggiava verso la pianura. A seguito della caduta, il motociclista ha riportato ferite che hanno reso necessario l’intervento di un’ambulanza del Suem: il 54enne è stato trasportato all’ospedale di Santorso in codice giallo. Illeso il conducente dell’autocaravan. Per i rilievi e la regolazione traffico è intervenuta, anche in questo caso, la polizia locale “Alto Vicentino” di Schio.

Poteva avere conseguenze drammatiche, invece, 25 minuti dopo (alle 15,30), l’incidente accorso a un sedicenne a Cogollo del Cengio: il ragazzo, uscendo in moto da un parcheggio privato, si è immesso sulla strada provinciale 350 in via Grumo Ventaro proprio mentre sopraggiungeva un autoarticolato che viaggiava verso Arsiero, che, per cause in corso di accertamento, ha colpito con la parte anteriore destra il manubrio del motociclo, facendolo cadere e sbalzando il giovane conducente. A seguito dell’urto, il sedicenne è stato trasportato in ambulanza in codice giallo al pronto soccorso di Santorso. Anche in questo caso, i rilievi del sinistro e la regolazione traffico sono stati curati di due pattuglie della polizia locale “Alto Vicentino” di Piovene Rocchette e Schio.