Incidente lungo la Sp46: auto di traverso e traffico bloccato. Tutti in coda lungo la Val Leogra

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un incidente, avvenuto intorno alle 17 (quindi in orario di punta) a Valli del Pasubio, lungo la Strada Provinciale 46 “Pasubio” sta creando notevoli problemi al traffico nell’alta Val Leogra, tagliando in due la viabilità all’altezza di contrà Ponte Croce.

Se le conseguenze per i diretti interessati son state marginali, non altrettanto si può dire del traffico, dato che un’auto, finita di traverso, ha bloccato il transito dei veicoli, creando quasi un chilometro di coda. Chi aveva conoscenza di strade e stradine è riuscito a bypassare la coda, in salita verso Valli del Pasubio, andando per contrada San Sebastiano in particolare, ma per quanti doveva scendere verso Torrebelvicino e Schio non c’è stata alternativa ad armarsi di grande pazienza e attendere la rimozione del mezzo, avvenuta oltre un’ora dopo.