Schianto in galleria Spv: ferito un uomo

Mercoledì 5 novembre Intorno alle ore 10, i Vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Superstrada Pedemontana Veneta, all’interno della galleria Ca’ Fusa, in direzione Treviso, per un incidente stradale che ha coinvolto un furgone Fiat Fiorino e un autocarro.

A seguito dello scontro, il veicolo commerciale è finito in mezzo alla carreggiata, ostacolando temporaneamente il traffico.

Il conducente del van, uscito autonomamente dall’abitacolo, è stato assistito dal personale sanitario del Suem 118 e trasportato all’ospedale di Santorso per gli accertamenti del caso.

I Vigili del fuoco del Distaccamento di Schio sono intervenuti per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e l’area del sinistro.

Sul posto presenti anche la Polizia Stradale, impegnata nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica dell’incidente, e gli ausiliari della Superstrada Pedemontana Veneta.