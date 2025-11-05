Francia, travolge pedoni e ciclisti gridando “Allah Akbar”. Quattro feriti gravi

Paura in Francia, sull’isola di Oléron, dove un automobilista ha travolto deliberatamente pedoni e ciclisti con l’auto ferendo almeno dieci persone, quattro delle quali in modo grave. L’uomo è stato poi fermato dalla polizia, dopo aver urlato “Allah Akbar”.

L’identikit. A compiere il folle gesto è stato un 35enne, residente a Oléron, già noto alle Forze dell’Ordine. Lo sottolinea a Bfmtv il sindaco Christophe Sueur spiegando che ” si tratta di una persona nota, in particolare alla polizia, per i suoi comportamenti non del tutto normali e per i suoi problemi legati all’alcol”. Oltre alle indagini aperte dal procuratore generale, anche la Procura nazionale antiterrorismo sta monitorando la situazione. Sul posto si è recato il ministro dell’Interno Laurent Nunez.

L’attacco. Il fatto è avvenuto questa mattina (5 novembre), intorno alle 8:45, su una strada situata tra due villaggi dell’isola di Oléron, Dolus-d’Oléron e Saint-Pierre-d’Oléron. Secondo la procura di La Rochelle, dieci persone sono rimaste ferite, quattro delle quali gravi: per la gendarmeria invece ci sarebbero cinque feriti, tre dei quali gravi, tra i 22 e 67 anni residenti nella zona. È probabile che il bilancio si aggiorni di ora in ora. Ciò che è certo è che l’uomo al volante è stato fermato dalla polizia pochi minuti dopo l’incidente mentre tentava di appiccare il fuoco al suo veicolo. Nella sua auto sono state trovate delle bombole di gas che, secondo prime informazioni, hanno preso fuoco solo parzialmente.