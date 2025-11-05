Famila Schio, pass “sudato” a Sopron per l’upgrade europeo. Vittoria in Ungheria

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Bastava vincere con qualsiasi punteggio per garantirsi l’accesso diretto alla seconda fase di Euroleague Women al Famila Basket Schio ieri in Ungheria. Bastava vincere anche al Sopron, però, ma qui con ampio margine, per tentare un ultimo e ormai tardivo scatto in avanti per riprendere proprio le campionesse d’Italia nella classifica del girone. Alla fine lo scarto sarà di 15 punti per le vicentine di Lapeña, ma attenzione che prima del break di metà partita le magiare erano scappate fino al +8.

Prima del colpo su colpo che ha portato a un parziale mostruoso di 18-0 per capitan Giorgia Sottana e compagne, traducibile in uno sberlone a mano aperta che ha messo al tappeto le gialloverdi di casa. Valore al merito per averci provato alle locali, per tre quarti della sfida, mettendo sul parquet un’intensità che ha spiazzato le atlete arancioni in più frangenti. Pass per affrontare con meno patemi le francesi del Flammes Carolo all’ultimo step per il Famila, al PalaRomare di Schio, con il club di proprietà di patron Cestaro che centra la terza vittoria in cinque gare e sa che deve crescere in tutto per aspirare alla Final Six come nel 2025.

Manca il punteggio da certificare all’indomani della serata ungherese, un 85-69 a favore di Schio maturato nel distacco tutto nei 10′ conclusivi, il quarto quarto. Sotto a lungo dopo un discreto avvio, il team ospite ha saputo ancora una volta pescare dalla panchine le atlete più in forma e ispirate. Martedì sera luci della ribalta per la sloveno-americana Shepard, che domina sotto i canestri e infila 22 punti personali e 10 rimbalzi, ma stessa luce sui volti delle italiane Panzera, Keys e Andrè, decisive nei momenti clou, compensando la serata no di Zandalasini e anche un arbitraggio troppo permissivo che ha penalizzato la qualità delle protagoniste in canotta Orange. Delle 13 convocate, lasciata a riposo ieri Metsdagh. Nel secondo match internazionale del girone B Galatasaray soffre ma batte Flammes per 77-73 e rimane a punteggio pieno.

IL TABELLINO DEL 5° TURNO – Sopron Basket – Beretta Famila Schio 69-84

parziali 18-22, 20-15, 23-22, 8-25

Sopron Basket: Muhl 9, Laczko 0, Sinka-Palinkas ne, Papp 4, Jevtovic 4, Friskovec 12, Sitku ne, Wallack 10, Brooks 20, Borondy 10.

Beretta Famila Schio: Sottana 1, Zanardi 2, Verona 3, Conde 6, Steinberga 10, Panzera 9, Andrè 14, Zandalasini 0, Badiane 0, Keys 12, Shepard 22, Laksa 5.

