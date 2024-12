Scontro macchina-autocarro all’incrocio del “Cavallino”: nessun ferito ma danni ingenti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Violento scontro tra due veicoli in orario “pausa pranzo” al semaforo del “Cavallino” di Sarcedo, con intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza del crocevia di strade che attraversa il paese. Coinvolti nell’incidente stradale due uomini alla guida dei rispettivi messi: un’automobile Ford condotta da un 36enne thienese (G.C. le iniziali fornite) e un autocarro di marca Nissan con al volante un 58enne di Colceresa (R.C.). Entrambi erano soli all’interno degli abitacoli e, aspetto più importante, non avrebbero riportato contusioni tali da richiedere il trasporto in ospedale.

Sul posto, unitamente ai pompieri giunti da uno dei distaccamenti dell’Altovicentino, sono arrivati in breve tempo anche gli agenti di polizia locale Nord Est Vicentino, incaricati della delicata gestione della circolazione su uno snodo di norma trafficato verso Breganze, Thiene e Montecchio Precalcino oltre dal centro di Sarcedo.

Oltre che della ricostruzione dettagliata della dinamica dello scontro: una collisione frontale che è descritta come particolarmente “dura” all’impatto avvenuto alle 13.15. L’auto Ford stava percorrendo via Bassano del Grappa con direzione di marcia Breganze. All’altezza del semaforo con via San Giuseppe e via Santa Maria sul lato opposto, nell’effettuare la svolta a sinistra per immettersi il thienese non sarebbe riuscito ad evitare l’urto con l’autocarro che intendeva dirigersi proprio verso Thiene.

Importanti i danni provocati dopo lo scontro frontale. Sul posto si sono concentrati in pochi minuti anche i tecnici comunali del Comune di Sarcedo e gli addetti della pulizia del fondo stradale della ditta Sicurezza & Ambiente chiamati in causa per ripristinare le condizioni di viabilità ordinarie. E’ comunque giunta pure un’ambulanza del Suem in zona, con a bordo la squadra di sanitari, con gli operatori che si sono limitati ad un’accurata visita superficiale e a fornire lievi medicazioni, senza necessità di ricovero dei conducenti.