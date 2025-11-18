Bignami accusa consiglieri di Mattarella. Quirinale: “Stupore, parole ridicole”

, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, che ha chiesto una smentita sulle ricostruzioni pubblicate da La Verità riguardo presunte iniziative attribuite a un consigliere del Colle contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Nella nota diffusa dal Quirinale si sottolinea come la Presidenza della Repubblica registri con stupore le affermazioni del capogruppo di Fdi alla Camera. La comunicazione, asciutta e istituzionale, afferma che la dichiarazione di Bignami “sembra dar credito a un ennesimo attacco alla Presidenza della Repubblica costruito sconfinando nel ridicolo”.

Il Colle ribadisce in questo modo la distanza dalle ricostruzioni pubblicate dal quotidiano e contesta implicitamente l'idea che figure interne alla struttura possano aver espresso valutazioni politiche o auspici contrari al governo in carica.



Le dichiarazioni di Bignami arrivano dopo la pubblicazione di un articolo de La Verità, firmato dal direttore Maurizio Belpietro, che descrive presunte conversazioni riconducibili a una figura indicata come consigliere del presidente Mattarella. Il capogruppo di Fdi ha chiesto alla Presidenza della Repubblica di smentire tali ricostruzioni, definendole dettagliate e potenzialmente rilevanti sul piano politico. Secondo quanto affermato da Bignami, appare necessario un chiarimento pubblico “in ossequio al rispetto che si deve per l'importante ruolo ricoperto”. Le sue parole insistono sulla necessità di un intervento formale che escluda qualsiasi coinvolgimento diretto di consiglieri del Colle in dinamiche politiche di parte.