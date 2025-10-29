Violento scontro all’incrocio: tre feriti

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente accaduto questa mattina alle 8.30 in via Cà Orecchiona a Sarcedo e che ha coinvolto due auto.

Una Fiat 500X che stava percorrendo via delle Monache con direzione di marcia verso via Cà Orecchiona, una volta arrivata all’incrocio tra le due strade si è immessa in via Cà Orecchiona andando a sbattere violentemente contro una Nissan che arrivava da Montecchio Precalcino.

Nel violento impatto sia i conducenti delle due auto che la passeggera della Fiat 500 hanno riportato lesioni tanto da rendere necessario l’intervento di due ambulanze del Suem 118 che li hanno trasportati in codice giallo al Pronto Soccorso dell’ospedale di Santorso.Nel colpo le vetture hanno subito ingenti danni.

Per i rilievi dell’incidente e la regolazione del traffico, che a quell’ora era particolarmente intenso a causa della viabilità dovuta al lavoro, sono intervenute tre pattuglie della Polizia locale Nordest Vicentino di Thiene.

