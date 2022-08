Volontario a 90 anni al festival del Progetto Giovani: “Corrado è uno di noi”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ha iniziato a dare una mano ai ragazzi del Progetto Giovani quando, molti anni fa, loro hanno avuto bisogno dell’attrezzatura della sagra dell’Assunta per la cucina del Sarcedo Summer Fest: Corrado Scandelli, 90 anni esatti oggi, volontario alla festa paesana, non solo quella volta portò l’attrezzatura allo stand della manifestazione giovanile, ma restò lì a dare una mano ai ragazzi cucinando patatine fritte e lo ha fatto anche tutti gli anni successivi, diventando il beniamino dei giovani volontari impegnati nella manifestazione.

“Eravamo inesperti e lui molto volentieri non solo ci ha insegnato il lavoro di friggitura, ma viene sempre ad aiutarci, da ormai più di dieci anni. Ci darà una mano anche quest’anno: ci fa davvero piacere averlo con noi perché Corrado ha una parola per tutti. Gli piace sperimentare cose nuove, non si tira mai indietro e sta con noi in cucina fino a notte fonda” spiega Matteo Dal Ferro, vicepresidente del Progetto Giovani Sarcedo.

“Mio padre – racconta la figlia Stefania – ha sempre amato stare in mezzo ai giovani, gli piace la loro freschezza e vitalità ed è stato davvero contento di dare una mano anche in questa edizione. Cinque figli (quattro femmine e un maschio), cognati, nipoti e fratelli oggi stanno festeggiando questo nonno ancora vitale, che sa gioire del mettersi a disposizione della comunità nonostante l’età avanzata.

Dopo due anni di stop a causa del Covid, il Sarcedo Summer Fest torna nella location dell’anfiteatro di via San Giuseppe da martedì 23 a sabato 27 agosto. I giovani volontari coinvolti sono fra i 30 e i 50 ogni sera. Come per le passate edizioni, i pilastri della manifestazione sono due: la musica e il cibo. Questa edizione spazia, in cinque sere, dal rock, all’indie con un tocco anche di musica irish con band emergenti. Quanto al cibo, anche questa edizione offre un una serata super: oltre ai “soliti” piatti, come le bruschette, quest’anno prevista anche una serata-frittura.