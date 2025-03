Scooter contro un’utilitaria che sta per parcheggiare: ferito un 15enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ha riportato alcuni traumi ma non è in pericolo di vita il 15enne di Montecchio Precalcino rimasto coinvolto ieri mattina, 5 marzo, in un incidente stradale a Sarcedo.

Il ragazzo intorno alle 9,15 di ieri mattina stava viaggiando in sella al suo scooter Beta in via Santa Maria, diretto verso il Cavallino quando all’altezza del supermercato Coop, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale NeVi, non è riuscito ad evitare l’impatto con una Fiat Cinquecento gialla che lo precedeva e, verosimilmente, stava manovrando per parcheggiare nei posti auto davanti al punto vendita. Alla guida dell’utilitaria, una 55enne del posto.

A seguito del violento urto il 15enne è caduto rovinosamente a terra, riportando alcuni traumi. Sul posto è velocemente intervenuta un’ambulanza del Suem 118 arrivata dall’ospedale di Santorso: il ragazzo è stato trasportato in codice giallo presso il nosocomio dell’Alto Vicentino. Sul posto, come detto, una pattuglia del consorzio polizia locale Nord Est Vicentino ha effettuato sia i rilievi del sinistro che la regolazione del traffico.