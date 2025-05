Quasi duecento le persone con gastroenterite nel valdagnese. Confermata la circolazione di un virus

E’ salito ancora, a 174, il numero delle persone che nel valdagnese hanno registrato sintomi gastrointestinali, a volte pesanti, dopo la camminata per le contrade di Piana, il 1° maggio: la Camminata tra boschi e contrade nel corso della quale molti partecipanti avrebbero bevuto, pare anche somministrata in caraffe dagli organizzatori, l’acqua di alcune fontane presenti lungo il percorso, non allacciate all’acquedotto comunale.

Nella giornata di ieri gli operatori del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Ulss 8 Berica hanno proseguito le indagini epidemiologiche sui soggetti che si sono recati al Pronto Soccorso o alla Guardia Medica di Valdagno con sintomi gastrointestinali compatibili con la tossinfezione alimentare già segnalata.

Nel frattempo i risultati delle analisi sui primi campioni prelevati sui pazienti hanno confermato la circolazione di un virus compatibile con la tossinfezione alimentare.

Con la riapertura ieri degli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta l’Ulss 8 Berica ha esteso anche a questi ultimi il coordinamento già attivato tra ospedale San Lorenzo, servizi territoriali e dipartimento di Prevenzione, rafforzando così ulteriormente l’attività di monitoraggio posta in essere dall’inizio dell’emergenza.

La notizia è in aggiornamento

