Frontale furgone-moto ai Cappuccini: ferito un motociclista

E’ stato portato in ospedale a Santorso in codice giallo il motociclista vittima questo pomeriggio a Thiene di un incidente stradale in via Santa Maria dell’Olmo.

Lo schianto frontale, che ha coinvolto un furgone e un ciclomotore, è avvenuto intorno alle 15.30: G.G., residente a Marano Vicentino, stava viaggiando a bordo del suo ciclomotore in direzione di casa quando, all’altezza dell’intersezione con via Nazario Sauro, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale è entrato in collisione con un autocarro Fiat condotto da Q.N., 40enne di Romano d’Ezzelino, che proveniva dalla direzione opposta.

L’autista non è riuscito ad evitare l’impatto, a seguito del quale il conducente del ciclomotore è rovinato malamente a terra: soccorso da un’ambulanza, è stato portato all’ospedale dell’Alto Vicentino in codice giallo con una serie di trami, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia locale Nordest Vicentino per i rilievi e la gestione della viabilità: nell’importante via di accesso da ovest alla città si è reso necessario un senso unico alternato per quasi un’ora e questo ha creato code e disagi.