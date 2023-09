Scontro auto-moto alla “rotonda”: 56enne sbatte col casco su un palo. E’ sopravvissuto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

In attesa dell’esito dei rilievi sull’incidente – sul posto a Thiene ieri sera la polizia locale Nevi – e delle dimissioni dall’ospedale di Santorso della persona rimasta ferita, non è comunque azzardato affermare che sia stato il casco di protezione a salvare la vita a un 56enne di Marano Vicentino.

Si tratta di uomo in sella a un motociclo Yamaha che martedì, alle 21.55, aveva imboccato la rotatoria a quattro inserimenti a Est del centro di Thiene, proprio di fronte alla Pizzeria alla Rotonda”: era proveniente dal “Barcon” e diretto verso il centro città. Alla sua destra, da via Raffaello, è giunta una vettura Bmw che ha urtato la parte posteriore del veicolo a due ruote, facendolo carambolare verso un cartello stradale.

L’automobilista a bordo della Bmw non era riuscito ad evitare l’impatto con la Yamaha, e ha subito prestato soccorso e chiesto aiuto al 118 mentre più persone erano scese in strada attirate dal rumore. Per il 30enne di Zugliano alla guida della vettura nessuna conseguenza di natura fisica, mentre nei primi istanti dopo l’urto si temeva per l’incolumità del maranese, visto che avrebbe colpito uno dei pali verticali di sostegno dei cartelli segnaletici con il capo per poi rimanere sul basamento in cemento della rotatoria.

Sul posto è giunta in pochi minuti un’ambulanza in regime di emergenza, con la squadra sanitaria a prestare le prime cure al motociclista ferito ma sempre rimasto cosciente. Dopo una prima anamnesi sul posto, viste le condizioni di salute non critiche si è deciso per il trasporto in codice giallo al pronto soccorso di Santorso. Dopo i dovuti accertamenti e salvo complicazioni successive, il 56enne sarà dimesso con una prognosi di guarigione di medio breve/periodo.