Scontro in auto con tre cavalli selvaggi: thienese muore in Bosnia a 37 anni

Engim Veneto

Emina

“Ci sono anime che vivono con una forza che brucia veloce, che non accetta confini né compromessi. Tu eri una di quelle – ha scritto Marta Rigo, dirigente di Engim Thiene -. Hai vissuto con il coraggio di chi sfida la vita ogni giorno, con la determinazione di chi non si arrende mai e con una sensibilità rara, nascosta forse dietro alla tua voglia di superare ogni limite.Ci hai insegnato che la resistenza non è solo una questione di forza fisica, ma di cuore, di anima. Hai lasciato un segno profondo in tutti noi, non solo per la tua potente energia, ma per il modo in cui riuscivi a guardare oltre, a sentire oltre, a vivere oltre. Abbiamo camminato per un po’ insieme: dai corridoi di, gli scontri accesi con i professori di laboratorio, dove la tua energia non riusciva mai a stare contenuta. Ma hai anche trovato il modo di trasformare quella forza in qualcosa di potente, come quando abbiamo lavorato insieme al video Siblings – Fratelli nella disabilità . Quello non è stato solo un progetto, è un pezzo di te, della tua capacità di guardare il mondo con occhi che sapevano vedere oltre. Ora riposa, ma non troppo, non sarebbe da te.Continua a scuoterci anche da lassù. Noi consiamo qui al sicuro. Rest in power”.