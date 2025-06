Spartan Tour, a Thiene è ormai presenza fissa in Villa Fabris: sabato la quarta edizione

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un successo di partecipazione di atleti (uomini e donne) e di seguito intorno nelle prime tre consecutive edizioni 2022, 2023 e 2024, e quindi “non c’è tre senza quattro” a Thiene con base in Villa Fabris e allenamenti show per le vie e piazze del centro storico, che si prepara ad accogliere nel suo giardino la tappa vicentina dello Spartan Workout Tour.

In calendario la data allora di sabato 28 giugno, con la città altovicentina pronta a dare ancora una volta accoglienza a circa 50 appassionati con ritrovo alle 18 al parco di Villa Fabris, da dove si darà il via alla particolare prova – in modalità allenamento – di resistenza a molteplici e diversificati sforzi atletici, basata sulla corsa intervallata da esercizi a corpo libero e alla prova di alcuni ostacoli tipici di una Spartan Race.

Thiene è una delle 9 città italiane ad ospitare una tappa ufficiale di questo evento sportivo, riservato agli specialisti di questa disciplina moderna ma che si richiama alla storia classica ai tempi dell’Antica Grecia. In particolare gli estenuanti allenamenti a cui si sottoponevano i guerrieri per mantenere il fisico tonico in vista delle battaglie. La rivisitazione odierna in chiave moderna prevede l’allestimento di percorsi ad ostacoli che abbinano, oltre allo sforzo fisico, anche la tenuta sul piano mentale.

L’iniziativa è organizzata dall’assessorato allo Sport del Comune di Thiene, in collaborazione con Bewell Staifit Spartan Vicenza. A presentare l’evento di sabato è l’assessora Marina Maino. “Siamo orgogliosi di ospitare per il quarto anno consecutivo una delle tappe italiane dello Spartan Workout Tour, un evento sportivo di altissimo livello che unisce l’allenamento funzionale, la sfida personale e la valorizzazione del nostro territorio. La partecipazione di Thiene a questo tour nazionale conferma la nostra vocazione a promuovere una cultura dello sport aperta, inclusiva e orientata al benessere. Sabato 28 giugno, cinquanta partecipanti guidati dai coach certificati Spartan SGX Italy si metteranno alla prova lungo un percorso di cinque chilometri che attraversa il cuore della nostra città: dal centro storico ai parchi cittadini, con esercizi a corpo libero e ostacoli tipici della Spartan Race”.

La durata della prova è stimata in circa due ore, su un circuito urbano che verrà allestito in giornata, utile per i partecipanti in vista delle competizioni ufficiali. Vale a dire le Spartan Race, gare cronometrate con classifica e ranking. Fabio Ometto e Andrea Albiero i referenti vicentini. “Ringrazio sentitamente gli organizzatori per la collaborazione e tutti coloro che, anche quest’anno, hanno reso possibile questa iniziativa. La Spartan Race – conclude Maino – non è solo una gara: è un’esperienza formativa, un’occasione per superare i propri limiti e un momento di aggregazione che valorizza lo sport come strumento di crescita personale e sociale. Invito tutti gli sportivi del territorio a cogliere questa opportunità: che siate atleti esperti o semplici appassionati, la Spartan è una sfida da vivere e condividere. Vi aspetto numerosi a Thiene per correre, sudare, divertirvi insieme e, perchè no, stringere nuove amicizie!”

Le iscrizioni si raccolgono online tramite le pagina Spartan Race Italy, raggiungibile al link: https://it.spartan.com/it/race/detail/8290/overview?index=0.

È richiesta la registrazione online e un contributo di 5 euro per partecipante; a tutti i verranno consegnati una t-shirt dell’evento e un codice sconto per l’iscrizione ad una Spartan Race.

Il percorso

Dopo la partenza dal Parco “Villa Fabris”, il percorso prevede una fase di lavoro in centro storico e Corso Garibaldi, per poi raggiungere il parco del Donatore, Chilesotti e giardini Al Bosco, dove ci si fermerà per vari workout ed esercizi a corpo libero. La distanza percorsa è intorno ai 5 km.

