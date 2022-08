“Sterilizzate i vostri animali e non considerateli giochi”. L’appello di Michelusi con Enpa

Lo aveva promesso in campagna elettorale e ora che è sindaco si schiera apertamente a fianco di chi difende gli animali domestici, pronto a fare la sua parte.

Gianantonio Michelusi, meglio conosciuto come Giampi, sindaco di Thiene da poco più di un mese, è sceso in campo con Enpa (Ente Nazionale della Protezione degli Animali) Thiene-Schio per supportare famiglie con animali domestici e “prevenire situazioni di disagio in cui l’animale rimane solo o mal custodito, promuovendo campagne di sterilizzazione delle gatte” per evitare che nascano cuccioli indesiderati che poi vengono abbandonati a morire in strada.

La promozione della sterilizzazione, in particolar modo quella dei gatti, era uno dei vari punti del programma di Michelusi.

“Lo sforzo deve coinvolgere più partner e in tal senso lavoreremo per fare in modo che persone e animali domestici in difficoltà non vengano mai lasciati soli – spiega il sindaco di Thiene, che ha realizzato un video per lanciare il messaggio in modo ancora più chiaro, soffermandosi sull’importanza di sterilizzare i gatti se poi non si è in grado di gestire responsabilmente i cuccioli – Pensate che una gatta non sterilizzata partorisce di media 10 gattini l’anno. Gli animali da compagnia non sono giochi, non sono regali da fare durante le feste e solo promuovendo adozioni consapevoli riusciremo ad aiutare loro e le loro famiglie”.

Michelusi ha voluto sottolineare anche l’importanza di scegliere un animali con il cuore, prediligendo quelli abbandonati in canile o quelli rimasti senza padrone.

“Chi può adotti un animale del canile o animali domestici rimasti soli. Trovate gli appelli nella pagina o nel sito di Enpa Thiene-Schio o nella pagina facebook. Non abbandonate cani e gatti perché partite per le vacanze o per le ragioni più svariate. Adottare è un impegno che ci si prende per la vita. Sterilizzare i propri animali è l’unica soluzione che può dare risultati duraturi nel tempo”

Soddisfazione per il supporto del sindaco è stata espressa da Federica De Pretto, presidente Enpa Thiene-Schio, che ha condiviso il messaggio augurandosi che ci sia anche l’impegno dei sindaci dei vari comuni fare la propria parte.

E’ stata proprio lei a diffondere anche un nuovo appello, per trovare casa a cinque cuccioli di cane trovati a vagare pericolosamente lungo la ferrovia di Thiene. “Li abbiamo salvati da morte certa – spiegano i volontari – Attraversavano i binari del treno. Sono anche loro frutto della mancata sterilizzazione. Chi è contrario alla sterilizzazione dovrebbe almeno arrangiarsi a prendersi cura dei cuccioli, invece no, vengono da Enpa oppure li abbandonano a se stessi”.

Per adozioni o informazioni mandare dati e breve descrizione della famiglia via WhatsApp o sms al numero telefonico 347 2796801.