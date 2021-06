Taste of Dance, si balla in punta di piedi nel salotto artistico del centro di Thiene

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Thiene si fa scenario d’arte all’aria aperta e in altri spazi dedicati al pubblico per 8 giorni, inaugurando fra pochi giorni la terza edizione di “A Taste of Dance“. Un appuntamento annuale che, pur essendo “solo” il terzo e che si potrebbe definire come nuovamente inedito, visto che l’epidemia Covid nel 2020 e gli strascichi attuali hanno costretto gli organizzatori a vere e proprie acrobazie per realizzare un evento farcitissimo di proposte.

Si parte per così dire “in punta di piedi” venerdì 2 luglio, fino al successivo, con una serie di incontri con al centro del cuore la danza in ogni sua espressione, spettacoli con importanti artisti locali e anche del panorama internazionale, workshops, laboratori, audizioni e performance site-specific. Con la città di Thiene, protagonista al pari di ballerini e maestri nella disciplina dell’armonia e della grazia del movimento del corpo, scenario eccellente per coinvolgere i cultori di questa grande arte e i non appassionati di tutte le fasce d’età.

“A Taste of Dance mira a promuovere l’arte della danza, valorizzandola come strumento educativo e culturale, offrendo alla cittadinanza nuove possibilità di espressione artistica e

contribuendo alla crescita e alla diffusione dell’arte tersicorea anche tra coloro che non la

praticano o conoscono. Nella sua terza edizione, il progetto punta a perseguire i propri obiettivi in un contesto adattato all’attuale situazione pandemica e sicuro per i partecipanti e per il pubblico. Inoltre, l’edizione 2021 pone particolare attenzione al sostegno delle compagnie di danza e degli artisti del territorio, offrendo loro delle possibilità di confronto ed espressione artistica dopo un periodo che ha messo a dura prova l’intero settore dell’arte e dello spettacolo”. Questa la presentazione dell’imminente carnet di eventi in programma da venerdì prossimo. Tra le location anche l’Auditorium Fonato e le palestre Scalcerle e Ceccato oltre agli spazi aperti come il parco di Villa Fabris, vie, piazze e vetrine thienesi.

“E’ un appuntamento ormai consolidato per la Città di Thiene e per il territorio – ha spiegato Maria Gabriella Strinati, assessore alla Cultura, alla presentazione ufficiale in Municipio -. Vedere giovani che si impegnano in maniera attiva coinvolgendo varie realtà della città è motivo di soddisfazione. Al centro delle tre giornate in cui si articola il festival saranno il movimento, l’espressione del corpo, la creatività e la sfera emotiva. Le iniziative sono destinate a un pubblico eterogeneo, con performance gratuite, e animeranno diversi luoghi della città. Bravi tutti a offrire un’edizione 2021 ricalibrata rispetto al progetto originario ma arricchita di nuovi luoghi e spettacoli. L’amministrazione è orgogliosa di offrire questa meravigliosa opportunità che sostiene concretamente e con convinzione: ringrazio, quindi, Giulia Menti, Lorenzo Tonin e Alessio Brolati, il team, giovane e di alto livello professionale che ormai da tre anni progetta, realizza e promuove tutti gli eventi di ATOD e auguro a questa terza, coraggiosa edizione, tutto il successo che merita”.

“Hanno creduto in noi nonostante il periodo difficile – il contributo di Giulia Menti per i promotori -, dopo tante incognite siamo felici di esserci e non vediamo l’ora di iniziare. C’è tanto lavoro dietro dopo aver deciso quest’anno di valorizzare tante realtà del territorio, senza dover più per così dire ‘schermare’ gli spettacoli tornando a contatto, ma sempre in sicurezza, con le persone attraverso eventi live. Ritrovando quel senso di comunità e di famiglia che ci mancava e che da sempre ci appartiene”. Sulla stessa linea il collega Lorenzo Tonin: “siamo entusiasti e sappiamo di quanta gente ci appoggia, dopo la giornata singola per forza di cose di un anno fa. La città di Thiene sarà un salotto artistico come ci piace pensarla, i presupposti perchè ne esca una grande edizione ci sono tutti.

PROGRAMMA DETTAGLIATO al sito ufficiale di “A Taste of Dance” (clicca). Per info e iscrizioni 350/1770655 e mail info@atasteofdance.it. Aspettando l’inizio vero e proprio del festival, venerdì 2 luglio alle 18.30, nel centro pedonale di Thiene, si terrà la preapertura con le performance site specific “La danza in vetrina” a cura delle scuole di danza locali (Centro Studio Danza, PalladioDanza, Danza è, Percorso Danza, Orizzonte Danza, Studio Danza Thiene, Danza e Danza, Stage Door, SMOVE Hip Hop School, Silicon Kafe). A seguire, in Piazza Chilesotti, alle 19.30 il festival si aprirà ufficialmente in presenza delle autorità e alle 20.30 andrà in scena il primo spettacolo della rassegna Frammenti di Danza Contemporanea.

Manifesto A Taste of Dance 2021