Thiene e il Sol Levante: full immersione in arte, storia e cultura giapponese

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E’ una settimana di full immersion nella cultura giapponese vista con la lente del tempo quella proposta dal 16 al 24 maggio a Villa Cornaggia dagli assessorati alla Cultura e al Turismo con il patrocinio del Consolato Generale del Giappone a Milano per il 160esimo anniversario dell’istituzione delle relazioni diplomatiche fra Giappone e Italia e la collaborazione del Liceo Corradini e ITT Chilesotti.

“U appuntamento che vuole diventare una tradizione – spiega l’assessora al Turismo e ai Gemellaggi, Marina Maino – La Settimana Giapponese non rappresenta solo un’occasione culturale, ma è anche un segno concreto di dialogo tra comunità. Il patto di amicizia stretto tra il nostro Comune e la città di Tokorozawa ci porta ad approfondire aspetti della cultura e dell’arte di un mondo lontano dal nostro e di creare interconnessioni significative, avvicinandoci sempre più alla cultura giapponese attraverso arte, tradizioni, incontri e momenti di scambio. Il legame con Tokorozawa sta diventando un ponte di esperienze, progetti e collaborazioni. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa settimana ricca di preziose iniziative che ci consentono di scoprire nuovi aspetti e curiosità del Paese del Sol Levante”.

Dichiara l’assessora alla Cultura, Ludovica Sartore: “Gli eventi organizzati questa settimana sono un seme che cresce e contribuisce a conoscere meglio alcuni aspetti della cultura giapponese per continuare a coltivare l’amicizia tra Thiene e Tokorosawa. Sono eventi di alto valore, a partire dalla mostra fotografica curata da Raffaella Calgaro, storica e scrittrice che vede esposte foto scattate da Giuseppe Pignati nei primissimi anni Venti del secolo scorso, proprio negli anni in cui il nostro Arturo Ferrarin portava a termine la sua grande impresa. E poi la mostra di Satoshi Dobara, promotore del legame con la Città di Tokorosawa, appassionato di volo e di Arturo Ferrarin, Giorgio Bonato con la sua avventura davvero speciale di riproduzione dello Sva 9 di Arturo Ferrarin, la giovane Stefania Pierantoni e Annalisa Brancaccio. Sarà una settimana arricchente con eventi significativi per la crescita personale e culturale”.

La prima mostra si intitola Orizzonti di Seta. Il viaggio dell’incrociatore Libia. Cronache fotografiche di una missione navale degli anni Venti ed è curata da Raffaella Calgaro con la collaborazione degli Uffici Turismo e Cultura e della Biblioteca Civica. Questo viaggio in Giappone, effettuato circa un secolo fa, è documentato dal prezioso materiale fotografico realizzato da Giuseppe Pignati, membro dell’equipaggio del Libia, l’esploratore che dal 1924 al 1932 diviene figura di riferimento per la presenza italiana in Estremo Oriente. Il Libia si muove in Cina, risale i fiumi, ma si porta anche in Giappone, dove si ferma in varie città. Pignati le visita e le fotografa, restituendoci una narrazione del mondo nipponico nelle sue varie sfaccettature.

La seconda mostra ospitata a Villa Cornaggia, Ali della Pace, espone opere del maestro Satoshi Dobara. Il cuore della mostra è rappresentato dalle recenti opere di Dobara, caratterizzate dalla presenza costante dell’Ansaldo SVA 9, il velivolo che nel 1920 compì l’impresa leggendaria del volo Roma-Tokyo con il pilota Arturo Ferrarin. Attraverso un’unità stilistica vibrante e toni accesi, l’artista ritrae il biplano mentre sorvola simbolicamente i luoghi iconici di entrambe le nazioni: dal Castello di Thiene al Foro Romano, fino alla Stazione di Tokyo. Particolare rilievo assume l’opera dedicata alla Cupola della bomba atomica di Hiroshima, città natale dell’artista. Il dipinto, descritto da Francesco Morena come un “inno alla vita”, fonde la memoria del dramma con la speranza.

Mercoledì 20 maggio alle 21 nella Sala Riunioni della Biblioteca Civica si svolgerà l’evento IL MIO VOLO L’Ansaldo SVA 9 “Arturo Ferrarin” vola da Thiene a Tokyo via Osaka a cura di Giorgio Bonato, presidente dell’RTHM. Giorgio Bonato racconterà l’avventura di ricostruzione dell’Aeroplano “Ansaldo SVA 9”, lo stesso usato dal celebre aviatore thienese Arturo Ferrarin per il “Raid Roma Tokyo” e recentemente esposto ad Osaka Expo 2025. Il racconto illustrato da interessanti immagini potrà dare dimostrazione di quanto è stato fatto e quanto rimane ancora da fare per la rievocazione del volo. Giorgio Bonato, classe 1965, da sempre grande appassionato di aviazione sportiva e storica nonché esperto di costruzioni aeronautiche tradizionali, pilota sportivo, dal 1988 per diletto restaura ed utilizza velivoli d’epoca svolgendo l’attività di volo all’aeroporto “Arturo Ferrarin” di Thiene. Da circa quindici anni impegnato nella ricostruzione del Biplano SVA 9 con l’intenzione di rievocare, a scopo culturale, il celebre volo “Roma Tokyo”, sede dell’operazione l’RTHM “Roma Tokyo Hangar Museum” da lui realizzato all’aeroporto di Thiene. Da tempo tutte le iniziative vengono seguite da attenti appassionati ed istituzioni giapponesi.

Infine giovedì 21 maggio alle 21 sempre nella Sala Riunioni della Biblioteca Civica si terrà Pop culture e soft power: l’influenza globale del Giappone” a cura di Annalisa Brancaccio. Dagli anime ai videogiochi, dalla cultura kawaii alla moda e al lifestyle: il Giappone ha costruito una delle forme più potenti di influenza culturale globale. Ma come funziona davvero questo “soft power”? L’intervento esplora i meccanismi con cui la cultura pop giapponese si diffonde e plasma immaginari, gusti e mercati in tutto il mondo, tra successo globale e nuove criticità. Annalisa Brancaccio si laurea presso l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale in Lingue e Letterature Comparate (inglese e giapponese), con una tesi su spiriti e femminilità nell’opera di Enchi Fumiko. Attualmente insegna Lingua e Letteratura Inglese presso il Liceo F. Corradini di Thiene, dove si occupa anche del corso base di lingua giapponese e del progetto di scambio culturale online con due scuole superiori di Tokyo.

L’ingresso a tutti gli eventi è libero.

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