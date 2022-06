Thiene, elezioni: alle 12 affluenza al 14,45%. Gaffe di Samperi nel giorno del silenzio elettorale

Primo dato dell’affluenza per il ballottaggio delle elezioni amministrative a Thiene: alle ore 12 l’ufficio elettorale comunale ha rilevato una affluenza del 14,45% degli elettori, per un totale di 2.760 votanti. Data la giornata molto calda, si presume un accesso nelle ore più fresche: prima mattina e verso sera. Si vota dalle 7 alle 23.

Al primo turno, lo scorso 12 giugno, alla stessa ora avevano votato in 3.204, il 16,77%. Si delinea quindi, già, un calo di oltre due punti percentuali rispetto al già basso 49,94% di quindici giorni fa.

Nel frattempo fa discutere, negli ambienti politici thienesi, l’operazione messa in campo ieri nel tardo pomeriggio da rappresentante forzista (nonché ex assessore) Alberto Samperi, che nella giornata del silenzio elettorale ha creato un gruppo Whatsapp nel quale ha inserito circa 250 suoi contatti, dando indicazioni di voto per Manuel Benetti, che la sua lista Forza Thiene appoggia. Un’operazione ingenua, approssimativa e che denota poca conoscenza delle regole non solo elettorali ma anche della privacy: all’interno non c’erano solo molti non thienesi (quindi non interessati dal voto di oggi) ma anche persone risentite per essere state inserite ne gruppo (in chiaro) senza autorizzazione. In molti hanno abbandonato la chat, altri hanno protestato, altri hanno garantito il voto a Benetti, considerato però solo “il meno peggio”. Finché la candidata consigliere Daniela Panariti ha stoppato la fuguraccia, invitando ad uscire dal gruppo, in quanto creato da Samperi “per errore”.