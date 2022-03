Torna “Incontro con la danza” dopo lo stop forzato. Con quasi 400 allievi sul palco del Teatro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un Festival che sarà ancora una volta prima di tutto una festa, con il piacere di ritrovarsi e con ben 17 scuole di due province e 400 allievi invitati: sono questi i numeri della rassegna “Incontro con la danza“, che tornerà ad abbellire e incuriosire la città di Thiene sabato 2 e domenica 3 aprile al Teatro, a tre anni di distanza dall’ultima “apparizione”. Dopo la prolungata pausa forzata dovuta alla pandemia da Covid-19, è ormai tutto pronto per riavviare la kermesse dedicata alle scuole di danza, appuntamento storico organizzato dall’amministrazione comunale thienese con la collaborazione artistica di Giulia Chiesi, “erede” di Rita De Biasi nella gestione della storica scuola di danza classica “Studiodanza”, diventata ora Studio Danza Thiene Asd.

Da alcune tra le migliori fucine artistiche di Padova e Vicenza sono attesi circa 400 allievi, come sopra accennato, dato che dimostra l’interesse attorno all’evento che ritorna a Thiene nella versione 2022, per la sua 21esima edizione. Con la gioia di riproporla in teatro e l’entusiasmo di ripartire, in “punta di piedi” per l’occasione con la voglia di riproporre le emozioni genuine suscitate dai movimenti di ballerini e ballerine e l’incanto che permea le esibizioni sul palcoscenico. Spettacoli in programma thienese nella serata di sabato 2 aprile alle 20.45 e il giorno dopo nel pomeriggio di domenica 2022 alle 17.45.

A introdurre il week end dedicato alla danza è l’assessore alla Cultura, Maria Gabriella Strinati: “Ancora una volta Thiene ospita, con giusto orgoglio, questo evento e sarà un vero piacere vedere di nuovo il sipario del Teatro Comunale aprirsi sul mondo vivace e creativo delle scuole di danza per valorizzarne il ruolo e il lavoro svolto. Sarà un appuntamento ricco di novità e di freschezza e molto emozionante. Ringrazio Giulia Chiesi per aver accettato la direzione artistica della manifestazione, proseguendo nella collaborazione con l’amministrazione comunale”.



“Oltre alla grande responsabilità della scuola, – spiega la stessa direttrice – Rita mi ha ceduto anche l’importante compito di proseguire l’organizzazione del Festival Incontro con la Danza. Dopo lo stop forzato dovuto per ben due anni consecutivi dalla pandemia, l’evento torna a coinvolgere diverse scuole di danza del territorio in un’opportunità di confronto e di scambio con le realtà locali del mondo della danza molto significativa. Molte scuole hanno già collaborato con noi in passato, altre scuole partecipano per la prima volta. Ho cercato di dare spazio a tutti i generi di danza (classico, moderno, contemporaneo, hip hop) e a varie tipologie di scuole, da realtà più grandi e consolidate a scuole più giovani, tutte accumunati dalla voglia di lavorare con passione e professionalità. La varietà è, del resto, il punto di forza nella realizzazione di uno spettacolo.

Sarà interessante l’alternarsi dei vari stili di danza e il modo in cui ogni scuola e ogni insegnante li interpretano, intrecciandosi tra di loro e creando due spettacoli diversi, molto ricchi, vari e di alto livello. La realizzazione di questo evento richiede un grande impegno organizzativo, non è semplice coordinare tante scuole di danza insieme e creare uno spettacolo interessante, omogeneo e ben strutturato. Spero di riuscire a mantenere alto il livello, come nelle scorse edizioni organizzate da Rita. È una bella sfida!”

LISTA DELLE SCUOLE PRESENTI: Studio Danza ASD di Thiene, Ma.Ma Cooperativa ASD di Zugliano, Etra Danza di Montecchio Maggiore, Ballet Studio di Lonigo, Spazio CUCA SSD di Sovizzo, Stage Door di Schio, ASD Danza e Danza di Camisano, Sinedomo ASD di Creazzo, Anthea Centro Danza di Nanto, Danzaè di Breganze, Centro Studio Danza di Dueville, ASD Scarpette Rosse di Rubano, Percorso Danza ASD di Isola Vicentina, Centro Arte Danza Lucy Briaschi di Thiene, Centro Danza Hip Hop di Thiene, Nautilus di Marano Vicentino, Domus Danza di Schio. Presenta la serata Francesca Zanandrea. Per informazioni e biglietti: Servizio Promozione Eventi Culturali: 0445- 804.745