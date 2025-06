Tra la “Strosolando” al tramonto e l’arte dei “Madonnari” due week end di festa a Rozzampia

L’arte di maneggiare i gessetti colorati e comporre dei disegni a raffigurazioni sacre sul pavimento di un piazzale o di un pavimento, il fascino di camminare all’imbrunire nella natura appena fuori dalla porta di casa. E ancora il divertimento abbinato allo sport e quindi ai giovani del posto, la novità di mostrare quanto la creatività in diverse forme può regalare agli sguardi attenti e curiosi, anche a “km zero”.

Due grandi week end insomma attendono la piccola ma affiatata comunità di Rozzampia, frazione a sud della città di Thiene, che come da tradizione consolidata dà il benvenuto all’estate appena arrivata portando tante iniziative alla sagra 2025. Musica garantita dal vivo in tutte le serate di festa, abbinata all’offerta culinaria dello stand gastronomico.

Fiore all’occhiello della serie di proposte – nonché evento d’apertura di venerdì 27 giugno – è come d’abitudine la “Strosolando“, rigenerante camminata tutt’altro che competitiva che si snoda su due percorsi da 4 e e 7 chilometri. Adatta a tutti, passeggiando per sentieri e stradine di campagna, poi “addolcita” ulteriormente dai vari ristori allestiti prima del gran finale, all’arrivo in Patronato, con la dissetante fetta di anguria ad attendere i partecipanti.

Se al venerdì sera si “passeggia”, si accelera decisamente il giorno dopo, sabato 28, con la (ri)proposta del frequentatissimo torneo di Green Volley misto che si svolge sul campo di calcio parrocchiale di Rozzampia. Ogni squadra sarà composta da un minimo di 4 a un massimo di 7 giocatori, portando almeno un centinaio di ragazzi e ragazze di Thiene e paraggi – ma anche qualche “over” – a sfidarsi per tutta la giornata a partire dalle 13.30, con conclusione intorno alle 20 prima delle premiazioni finali.

Ed ecco la novità dell’estate 2025, con l’esposizione intitolata “Talenti di casa”, pensata per mostrare e far scoprire le passioni magari nascoste o non conosciute proprio dei vicini di campanello di Rozzampia, attualmente residenti o che abbiano in passato vissuto nella frazione. Espressioni di creatività o di abilità, sotto qualsiasi forma artistica: fotografia, ceramica artigianale, disegni ad acquerello, dipinti su tela etc realizzati da adulti ma anche giovanissimi, saranno esposti nel salone del patronato locale.

Tanta curiosità infine intono alla figura dei cosiddetti “madonnari“. Artisti di strada de ‘na volta si potrebbe definirli. Nella piattaforma della chiesa locale saranno Fabiola e Michele a mostrare questa forma d’arte sacra, ricordando come in passato si utilizzavano i gessetti per disegnare sul suolo immagini sacre dedicate alla Madonna o ai Santi. Per i più piccoli delle scuole primarie e medie ci sarà poi la possibilità di mettersi alla prova utilizzando a loro volta pennarelli e matite multicolori, per loro sui fogli bianchi, nel pomeriggio delle due domenica consecutive di festa. In un vero e proprio concorso loro riservato, giunto alla terza edizione, chiamati a riprodurre gli scorci più significativi di Rozzampia!

La sagra gode del Patrocinio del Comune di Thiene. Per tutte le informazioni utili su date, modalità e orari vedi le locandine nella carrellata di immagini.

