Area sportiva di Rozzampia, disposta l’apertura tutti i giorni con orario continuato

Scuole chiuse, centri estivi oramai conclusi e molti giovani “liberi” dagli impegni ordinari. Il periodo estivo rappresenta un momento di aggregazione e divertimento per i ragazzi del territorio e, per questo motivo, l’amministrazione comunale di Thiene, ha deciso di accogliere la proposta dei propri cittadini che chiedevano l’apertura dell’area sportiva in zona scuole elementari di Rozzampia. L’area, dunque, potrà essere utilizzata per l’intera giornata fino ai primi di settembre.

«Era una promessa fatta ancora in campagna elettorale e quindi ben volentieri apriamo il campetto alle esigenze sportive dei ragazzi, permettendone l’utilizzo in queste settimane di agosto e fino alla riapertura delle scuole – dichiara il Sindaco, Giampi Michelusi – . Certamente invito quanti usufruiranno dell’area a rispettarla e a mantenerla nel decoro con il quale ora la affidiamo alla Cittadinanza».

Dal 1° agosto all’11 settembre, dunque, l’area è accessibile dalle 9.15/9.30 alle 21.30/22.30 nei giorni feriali e al sabato, domenica e festività dalle 8.00/9.00 alle 21.30/22.30.

All’apertura infrasettimanale provvede il personale tecnico comunale; la chiusura nei giorni feriali e l’apertura e chiusura nel week end e festivi è, invece, a cura dalla ditta già incaricata della chiusura dei parchi cittadini di Thiene. Il campetto è accessibile da via Rozzampia percorrendo il vialetto posto a lato della scuola.