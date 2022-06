Tredicenne rischia di annegare in piscina: soccorso in elicottero, è ricoverato in terapia intensive a Vicenza

Pomeriggio drammatico alle piscine comunali di Thiene, dove un ragazzino di 13 anni ha rischiato di annegare e si trovare ora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell’ospedale di Vicenza. Non sarebbe in pericolo di vita.

I fatti sono avvenuti intorno alle 18: il 13enne stava trascorrendo il primo pomeriggio di vacanza dopo la fine dell’anno scolastico nell’impianto natatorio di via Tevere. Ad un centro punto è stato visto in acqua primo di sensi ed è stato portato a bordo vasca.

Presentava sindrome da annegamento e i bagnini hanno iniziato le attività di soccorso, che gli hanno permesso di riprendersi. Nel frattempo sono scattati i soccorsi del Suem 118: l’eliambulanza di Verona Emergenza si è portata velocemente sul posto e il ragazzino è stato trasportato in elicottero all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Come detto, è ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica ma non sarebbe in pericolo di vita.

Notizia in aggiornamento