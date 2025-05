Trend e bilancio positivi per Impianti Astico: oltre mezzo milione di euro ai Comuni Soci

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’assemblea dei soci di Impianti Astico Srl ha approvato il Bilancio d’Esercizio 2024, che si chiude con un significativo utile di 1.554.496 euro. Di certo in questo caso si tratta di una buona notizia per i 26 Comuni altovicentini che aderiscono al consorzio, dove arriverà poco più di un terzo di questa somma da distribuire in diverse quote.

Da ricordare per i non addetti ai lavori che Impianti Astico è una società pubblica con sede a Thiene che opera principalmente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili e nella gestione di reti idriche con l’attenzione alla tutela dell’ambiente e il contrasto all’inquinamento.

“Energia pulita e sostenibile” come si rende noto nella presentazione della società nata nel 2001, che nel 2023 ha incorporato anche “Impianti Agno”. Il Presidente Carlo Gecchelin in sede di diffusione dei dati economici ha sottolineato come “la performance positiva sia stata determinata da una combinazione di fattori, tra cui la significativa piovosità e le strategie di investimento implementate negli anni precedenti. Gli indicatori economici confermano la solidità patrimoniale e finanziaria della società”.

Nel corso dell’esercizio, come si è illustrato Impianti Astico ha proseguito le proprie attività istituzionali a sostegno del territorio, con particolare attenzione all’educazione ambientale e alla costituzione della Fondazione Cer AltoVicentino. In linea con i risultati conseguiti, è stata deliberata la distribuzione di dividendi ai Comuni soci per un ammontare complessivo di 554.496 euro. A beneficiarne saranno le casse pubbliche di tutti e 26 i Comuni, Thiene e Valdagno (insieme a Recoaro Terme associata dall’Ovest Vicentino) con introiti maggiori per in proporzione alla popolazione residente e alle relative quote societarie detenute. Al piccolo Comune di Laghi, invece, quella meno cospicua.

