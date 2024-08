Turismo in crescita nel territorio della Pedemontana Veneta e Colli

L’Organizzazione di Gestione della Destinazione (Ogd) Pedemontana Veneta e Colli ha recentemente completato un’analisi dettagliata dei dati relativi al trend turistico nei territori che la compongono. La ricerca ha riscontrato una crescita positiva nell’ultimo anno, fornendo spunti strategici per rafforzare ulteriormente l’attrattività del territorio.

Arrivi e presenze

Dall’analisi emerge un trend positivo in termini di arrivi e presenze, con un incremento del 6,8% ripetto agli anni pre-pandemia. Nel 2019 la destinazione ha accolto 75.422 visitatori, che hanno generato 217.466 presenze. Il 2020, segnato dalla pandemia, ha visto una riduzione drastica con 33.040 arrivi e 126.151 presenze. Il 2023 ha rappresentato un’importante svolta, con una crescita che ha portato a 80.610 arrivi e 212.910 presenze, avvicinandosi ai livelli pre-pandemia.

Profilo del turista

Lo studio ha identificato un profilo turistico variegato: durante il periodo dal 15 maggio al 13 agosto i turisti provenienti dall’Italia rappresentano il 64,2% del totale, mentre quelli internazionali costituiscono la restante parte composta principalmente da tedeschi, austriaci, olandesi e francesi. Le coppie si sono rivelate la tipologia di viaggiatore predominante nella destinazione Ogd Pedemontana Veneta e Colli, rappresentando il 42,8% del totale. Segue la categoria dei viaggi tra amici e in gruppo, con un 21,9%, mentre le famiglie costituiscono il 19,2% e i viaggiatori singoli chiudono la classifica con il 13,3%.

Capacità ricettiva

Secondo l’Osservatorio del Turismo Regionale Federato (Otrf), nel 2023 il numero totale di esercizi ricettivi è pari a 372, di cui 335 composto da strutture extra-alberghiere e 37 alberghi. Schio e Tonezza si confermano i comuni più trainanti per l’offerta ricettiva, ospitando il maggior numero di strutture, inclusi due campeggi. Dall’altro lato, i comuni come Valli del Pasubio e Breganze sono noti per la maggiore presenza di Bed & breakfast, offrendo un’accoglienza più intima e personalizzata.

Stagionalità e andamento delle presenze

La stagionalità nel territorio della Pedemontana Veneta e Colli varia significativamente a seconda del comune. Mentre località come Tonezza sono caratterizzate da una forte stagionalità, altri comuni, come Breganze, sono particolarmente apprezzati durante le stagioni intermedie. Le città come Thiene e Schio dimostrano invece una distribuzione uniforme e relativamente costante.

Soddisfazione degli ospiti nelle strutture ricettive

Secondo i dati dell’Otrf coppie e famiglie hanno mostrato un livello di soddisfazione più elevato rispetto all’anno precedente. Si è riscontrato un aumento del 4,1% nella percezione positiva della gestione e nell’accoglienza. I visitatori hanno apprezzato in modo particolare gli spazi verdi e le aree all’aperto offerte dalle strutture, che contribuiscono a un’esperienza di soggiorno piacevole e rilassante. Sempre più visitatori esprimono un giudizio positivo sul cibo locale e sui piatti della tradizione, con un crescente interesse per le aziende agricole e la qualità delle materie prime utilizzate.

Il sito Visit Pedemontana

Il sito ufficiale Visit Pedemontana ha registrato un significativo incremento di visitatori.

La principale ricerca effettuata dagli utenti riguarda gli eventi, gli itinerari dei comuni e i percorsi tematici. Altre ricerche popolari includono i percorsi naturalistici come il Giro delle Malghe e le Cascate della Val d’Astico. Le attrazioni della destinazione sono inoltre risultate il comparto più gradito dai turisti, grazie alla qualità dell’offerta proposta. Tra le attrattive maggiori spiccano i percorsi naturalistici, i panorami mozzafiato, le chiese, i parchi e le ville storiche.

Sentiment complessivo dell’Ogd

Il sentiment complessivo della destinazione Pedemontana Veneta e Colli si attesta all’88,1%. Il comparto delle attrazioni si distingue per il sentiment più elevato, raggiungendo un punteggio di 91,9/100. Segue il comparto della ristorazione e dei locali con 87,7/100. Anche la ricettività si posiziona molto bene, con un sentiment di 89,2/100.

Conclusioni

“Sono ottimista per il futuro della nostra destinazione turistica – commenta Nicolas Cazzola, presidente dell’Ogd Pedemontana Veneta e Colli -. La significativa ripresa nel numero di arrivi e presenze, unita all’interesse crescente per gli eventi locali e i percorsi naturalistici, dimostra che la Pedemontana Veneta e Colli continua a sedurre un pubblico variegato e sempre più entusiasta. Le fluttuazioni stagionali rappresentano un’opportunità preziosa che può essere sfruttata attraverso una strategia di destagionalizzazione, valorizzando ulteriormente le risorse del nostro territorio”.

“Inoltre – prosegue – l’intelligenza artificiale emerge come un potenziale significativo per il settore turistico, supportando la pianificazione e la personalizzazione dell’offerta in base alle esigenze specifiche dei visitatori. Per garantire la continuità di questi risultati positivi, è fondamentale intensificare la collaborazione tra le realtà locali. Solo unendo le forze – conclude – e condividendo esperienze e risorse, possiamo affrontare efficacemente le sfide comuni e costruire un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo per tutti”.