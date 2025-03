L’importanza dell’Ogd per uno sviluppo turistico strategico

L’adesione a un’Organizzazione di Gestione della Destinazione (Ogd) come quella della

Pedemontana Veneta e Colli rappresenta una scelta strategica per i comuni che

desiderano valorizzare il proprio patrimonio turistico e culturale. In particolare, entrare a

far parte di un Ogd offre l’opportunità di accedere a risorse economiche dedicate,

migliorare la qualità dell’offerta turistica e sviluppare sinergie con altri territori. Un

approccio integrato consente di attrarre visitatori in modo più efficace e sostenibile,

trasformando il turismo in un vero motore di sviluppo economico e sociale.

Grazie a una gestione coordinata e a strategie di promozione condivise, i comuni membri

possono infatti aumentare la loro visibilità su scala regionale, nazionale e internazionale. Le

Ogd rappresentano, infatti, il modello più avanzato ed efficiente per la governance del

turismo in Veneto, favorendo una crescita equilibrata e rispettosa delle identità locali. A

conferma di ciò, la Legge Regionale 11 del 2013 ha introdotto questo nuovo modello

proprio per superare il sistema frammentato delle singole amministrazioni locali,

promuovendo una strategia più efficace e coordinata per lo sviluppo turistico.

Ascolta “I nuovi target del turismo Pedemontana, con Nicolas Cazzola” su Spreaker.

Uno degli obiettivi fondamentali dell’Ogd Pedemontana Veneta e Colli è la

valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità attrattive, esaltando le

caratteristiche che rendono unica questa destinazione. Attraverso un’attenta

promozione delle eccellenze locali – come ville venete, percorsi naturalistici,

enogastronomia e tradizioni artigianali – l’Ogd crea un’offerta turistica autentica e

diversificata, capace di rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più attento alla

qualità e all’esperienza. Iniziative di storytelling territoriale, itinerari tematici e

collaborazioni con operatori locali contribuiscono a costruire un’immagine forte e

riconoscibile, rendendo il territorio più attrattivo e competitivo sul mercato turistico.

L’Ogd Pedemontana Veneta e Colli offre ai comuni membri una promozione

professionale e strutturata attraverso campagne di marketing congiunte, il sito web

ufficiale, i social media e la partecipazione a conferenze e fiere turistiche. Questo permette anche ai comuni più piccoli di ottenere una visibilità altrimenti difficile da

raggiungere autonomamente. L’attenzione alla sostenibilità è un altro elemento

centrale: l’Ogd promuove lo sviluppo turistico in modo responsabile, con un focus

specifico sulla tutela del patrimonio storico, culturale ed ambientale.

Il Presidente dell’Ogd Pedemontana Veneta e Colli Nicolas Cazzola afferma: “In un

contesto in cui la competizione tra destinazioni turistiche è sempre più intensa, aderire a

un’Ogd come quella della Pedemontana Veneta e Colli significa investire nel futuro del

proprio territorio, valorizzandone le peculiarità e garantendo una crescita sostenibile e di

qualità”.