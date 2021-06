Uffici Ulss 7 via da Thiene: Bramezza rassicura Casarotto sul ruolo dell’ex Boldrini

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si è tenuto oggi l’atteso incontro fra il sindaco di Thiene, Giovanni Casarotto, e il direttore generale dell’Ulss 7 Pedemontana, Carlo Bramezza. Al centro del confronto, l’annuncio dei vertici dell’azienda socio-sanitaria di voler spostare a Marostica gli uffici amministrativi che ora sono ospitato all’exo ospedale Boldrini di Thiene e su due piani dell’ospedale di Bassano.



In sintesi, Bramezza oggi avrebbe ribadito che il Centro Sanitario Polifunzionale Boldrini continuerà ad avere un ruolo essenziale nell’organizzazione sanitaria territoriale dell’Ulss 7. In una nota dell’Ulss stessa, l’incontro viene definito “cordiale” e “occasione per rinnovare l’impegno sui diversi progetti che riguardano il territorio di Thiene”.

“Come azienda – spiega il direttore generale – ho confermato il nostro impegno a portare a termine entro l’anno alcune operazioni ancora in sospeso: mi riferisco in particolare alla vendita all’asta della precedente sede amministrativa ormai in disuso, in centro a Thiene, e allo spostamento del Ser.D negli spazi del Boldrini. Presso quest’ultimo potranno trovare sede anche nuovi servizi in futuro, dando applicazione concreta agli indirizzi della prossima riforma socio-sanitaria, con il concetto di “Casa della Salute”, e valuteremo la possibilità di utilizzarlo come sede per ulteriori ambulatori. Continueremo inoltre a lavorare, con il supporto dell’Amministrazione Comunale, per il potenziamento della medicina territoriale”.

Tra i temi affrontati anche l’ipotesi di spostamento del personale amministrativo, nell’ambito di una riorganizzazione più ampia di alcuni spazi dell’Azienda socio-sanitaria: «Questo tema sarà affrontato a suo tempo – precisa Bramezza -, quando come azienda avremo definito una proposta strutturata e completa, sulla quale ci confronteremo con la Conferenza dei Sindaci».