Un bando per mappare gli edifici rurali dismessi e le proposte di riqualificazione

Un piano articolato proposto dal Comune di Thiene per mappare le decine di edifici di campagna in stato di abbandono e, una volta conclusa questa prima fase, delineare dei progetti di riqualificazione compatibili degli immobili dismessi.

Con la tutela del paesaggio rurale e l’ecosostenibilità a sottendere all’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale e resa concreta in questi giorni attraverso un bando attivo da lunedì prossimo, 29 marzo, e fino al 13 maggio 2021. L’obbiettivo finale consiste nel “sollecitare” e favorire i proprietari a investire nel recupero di immobili in stato di abbandono, attraverso percorsi condivisi e lineari.

Destinatari indiretti della proposta sono i terreni di campagna di Thiene e in particolare delle frazioni periferiche, che ospitano un numero vasto di edifici rurali non più utilizzati, a volte in stato di abbandono e anche di avanzato degrado, oppure opere e manufatti che nulla hanno a che vedere con la zona agricola e che il più delle volte deturpano il paesaggio rurale. Nella maggior parte dei casi, si sono manifestate da parte dei proprietari scarse – se non addirittura assenti – prospettive di valorizzazione, che in ogni caso devono svolgersi entro i “confini” delineati nei documenti di programmazione territoriale nel rispetto delle direttive. Con il Comune a fungere in questo caso un ruolo di garante appunto riguardo la tutela del paesaggio e il consumo del suolo.

“L’amministrazione comunale – informa il sindaco Giovanni Casarotto – intende promuovere e favorire il recupero e il miglioramento di questi immobili. Per questo abbiamo ritenuto di avviare un’indagine preliminare per tastare il polso sulle esigenze e le proposte dei proprietari, così da valutare la possibilità di avviare un percorso condiviso che invogli e agevoli i proprietari a mettere mano alla loro sistemazione, con l’adozione di strumenti urbanistici idonei e, nello specifico, di una Variante Parziale al Piano degli Interventi”.

All’interno del bando vengono specificate le tipologia di edifici che rientrano nella gamma di costruzioni presenti da mappare e su cui valutare interventi futuri. “Gli immobili oggetto dell’indagine e di valutazione – si specifica – sono gli edifici rurali e gli annessi rustici non più utilizzati per funzioni agricole, gli edifici con destinazione diversa da residenziale o rurale presenti in zona agricola, come gli edifici artigianali, le opere incongrue o elementi di degrado presenti in zona agricola che, per caratteristiche localizzative, morfologiche, strutturali, funzionali, volumetriche ed estetiche, non siano congruenti con il contesto”.

L’avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Thiene a partire da lunedì 29 marzo. I proprietari interessati potranno presentare entro e non oltre il 13 maggio 2021 una documentata richiesta relativa agli edifici o manufatti sopra descritti consegnandola in Comune in carta semplice o inviandola a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica: thiene.ediliziaurbanistica@pec.altovicentino.it. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Urbanistica tramite la mail: urbanistica@comune.thiene.vi.it, oppure contattare il numero 0445.804.987.