La tabaccheria va a fuoco nella notte. Evacuati tutti gli inquilini del condominio

Un incendio divampato nel corso della notte internamente a un esercizio pubblico ha di fatto devastato un bar edicola di Ospedaletto, frazione alla periferia nord di Vicenza. Alle 4 di mercoledì è scattato l’allarme, con chiamata dei vigili del fuoco della caserma operativa in città berica. Il fumo sprigionatosi nel locale di bar ed edicola di via Almerigo Grotto in un primo momento era stato scambiato per effetto del congegno antiintrusione, salvo rendersi conto poco dopo del rogo che stava devastando gli spazi interni.

Ignote le cause che hanno provocato l’incendio, non si può escludere la natura dolosa. Non risultano persone ferite o intossicate ma è stato necessario procedere con l’evacuazione dei nove gli appartamenti soprastanti al bar edicola, per sola precauzione. Una ventina gli inquilini svegliati di soprassalto dalle sirene dei pompieri e poi invitati ad uscire dai loro alloggi fino al termine delle operazioni dei vigili del fuoco vicentini.

Gli operatori del 115 erano giunti sul posto con due automezzi antincendio, rendendosi conto che, rispetto alla segnalazione giunta in centrale, si trovavano di fronte a un incendio in stadio avanzato e non a una cortina fumogena antifurto. A collaborare con loro sono stati gli agenti di Polizia di Stato, che si sono occupati della gestione degli occupanti “sfollati” temporaneamente, mentre i pompieri hanno affrontato le fiamme che hanno assalito gli arredi interni, in breve tempo circoscritte e spente.

La squadra di pompieri completamente devastato dall’incendio tutto l’arredo e i locali. Danni al laterizio del solaio. Inibito l’uso di due stanze dell’appartamento sovrastante all’attività. Successivamente si è provveduto all’aereazione dei locali e il controllo degli appartamenti per fare rientrare i condomini. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco nel corso della mattinata, dopo un sopralluogo mirato.

