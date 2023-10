Va a fuoco una casa abbandonata, a rischio crollo: vigili del fuoco all’opera a Rozzampia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Più squadre di vigili del fuoco di Vicenza e provincia sono chiamate ad intervenire dalle 9.30 di lunedì mattina in una zona residenziale di Rozzampia, frazione a sud di Thiene, per l’incendio che sta bruciando un’abitazione abbandonata, utilizzata pare come deposito di materiale nelle vicinanze di un maneggio. Un locale disabitato, difatti non si registrano danni a persone ma l’edificio sarebbe a rischio crollo.

Lo scenario dell’emergenza dista poche decine di metri dalla chiesa, con area transennata per ragioni di cautela e per consentire ai pompieri di utilizzare gli idranti. I soccorritori inviati dalla centrale operativa (17 operatori in tutto, da Vicenza, Bassano, Schio e Thiene) sono all’opera in via Rozzampia a poche centinaia di metri dalla sede thienese del 115 (la caserma dei volontari giusto sabato scorso ha festeggiato i 110 anni di attività).

E’ stato necessario agire subito, con la massima tempestività, visto che l’abitazione in stato di abbandono è attigua a tre abitazioni con il rischio di propagazione delle fiamme. Secondo le prime indicazioni dal luogo non risulta la presenza di persone all’interno della casa oramai divorata dalle fiamme, ma si attendono aggiornamenti in merito nelle prossime ore, una volta che i vigili del fuoco avranno terminato le operazioni – alle 11.30 in corso – di spegnimento, bonifica e rilevazione della cause che hanno provocato il grave incendio.