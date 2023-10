Rugby, nel debutto in serie A Elite i Rangers si “scottano” con le Fiamme Oro – VIDEO

Fiamme Oro brillanti a Vicenza contro i Rangers nella storica prima partita in serie A (Elite) del rugby italiano. Biancorossi sconfitti per 32-27 in casa e di fronte a un mezzo migliaio di spettatori, proprio dal team militare con sede a Roma. Ma a testa altissima dopo che nei primi minuti di gioco si è forse pagato lo scotto del debutto tra i big, da matricola nella Top9.

Si è giocato alla Rugby Arena di Vicenza di via Baracca, sabato pomeriggio. Da ricordare che si è disputata la seconda giornata del massimo campionato nazionale, con i Rangers al turno di riposo sorteggiato al primo. Di pochi giorni fa la presentazione ufficiale del roster a Palazzo Trissino, ospiti del Comune di Vicenza.

Rimonta incompiuta quella della coppia di tecnici Minto-Cavinato, dopo un primo tempo concluso in ritardo di 11 punti (3-14). E un avvio di partita contro la squadra della Polizia da brividi sulla schiena, con meta e realizzazione subiti nei primi 2′ di gioco. Grazie alle tre mete realizzata nel lato B del match e ai quattro calci dell’ovali andati a segno di Mercerat la squadra berica si era portata fino al -2 (27-29) a una manciata di minuti dalla fine, prima di capitolare e di accontentarsi di un punticino in classifica – il regolamento prevede il bonus di un punto in caso ko ko con margine inferiore agli 8 punti -, comunque da “annali”.

La Fiamme Oro, la quindicina che rappresenta la Polizia di Stato, porta a casa altri 4 punti e raddoppia le vittorie, intanto anche i campioni d’Italia del Rovigo trovano il primo successo nel posticipo di ieri, in casa del Colorno (20-22). Team romano da solo in vetta. Negli altri match pareggio per 24-24 tra Petrarca Padova e Valorugby Reggio Emilia, mentre Viadana fa valere il fattore campo nel 29-17 sul Mogliano. A riposo Lyons Piacenza, proprio la futura avversaria dei vicentini nella prima trasferta stagionale, il prossimo fine settimana.

Prima del debutto l’augurio della città di Vicenza. “Per il sindaco, di cui porto i saluti, e tutta l’amministrazione è un piacere presentare la squadra a Palazzo Trissino – aveva sottolineato l’assessore allo sport Leone Zilio –. Vi facciamo ancora i complimenti per aver conquistato la massima serie del rugby italiano e gli auguri per il campionato in partenza sabato, che sarà una nuova importante sfida. La Rangers Rugby Vicenza ha già dimostrato la capacità di valorizzare il territorio e i suoi talenti. Quest’anno porterà il nome della città ancora più in alto contribuendo a rafforzare il brand Vicenza. Da parte dell’amministrazione quindi un grande ringraziamento e in bocca al lupo per la stagione”.