Moto, Jorge Martin trionfa nella Sprint Race del GP Indonesia

, ottavo al traguardo. Sul podio anche i due piloti del Mooney VR46 con Marini secondo e Bezzecchi terzo. Quarto Vinales, 5° Quartararo, 6° Di Giannantonio e 7° Bastianini. Caduto al primo giro Marc Marquez, mentre Aleix Espargaró si è ritirato.

Per Jorge Martin è il quarto successo consecutivo nel formato Sprint e così strappa il comando della classifica generale a Francesco Bagnaia. Al via dalla quinta fila, il campione in carica tenta la rimonta ma Pecco non va oltre l'ottava casella alle spalle del compagno di squadra Enea Bastianini.Il marchigiano ha stretto i denti in gara, ha prima guadagnato la seconda posizione con il controsorpasso a Maverick Vinales, poi ha perso una dopo l'altra tutte le posizioni del podio.

Martin volta quindi pagina dopo una qualifica sottotono e completa con l'operazione-sorpasso la rimonta nella classifica generale. Nella top five dell'antipasto del GP dell'Indonesia anche Vinales (quarto) e un parzialmente ritrovato Fabio Quartararo (quinto). Solida prova per Fabio Di Giannantonio che porta la Ducati Gresini al sesto posto davanti a quelle ufficiali, mentre Marc Marquez finisce a terra già al primo dei dodici giri sprint.

Il venticinquenne madrileno guida ora il Mondiale con 328 punti, sette in più rispetto a Bagnaia. Il pilota del team Pramac ha recuperato 69 punti in 5 gare, è in vetta al Mondiale MotoGP per la prima volta in carriera.