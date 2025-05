Scivola e si blocca lungo la Ferrata delle Anguane, interviene il Soccorso Alpino

Mattinata di lavoro anche quella di oggi, giovedì 1 maggio, quella del Soccorso Alpino di Arsiero attivato qualche minuto prima delle 10 per una persona incapace di proseguire sul tratto nero storico della Ferrata delle Anguane.

Otto i soccorritori che si sono portati sul posto, dove nel frattempo il 33enne di Vicenza in difficoltà, era stato calato a terra da un altro escursionista di passaggio. I soccorritori hanno quindi appurato che, mentre saliva, l’uomo era anche scivolato per qualche metro, rimanendo attaccato al cavo e riportando alcune escoriazioni. Accompagnato alla macchina per poi allontanarsi in autonomia, l’escursionista è stato controllato dal personale sanitario di Stazione, che non ha riscontrato particolari situazioni di rilievo se non comprensibile paura. Un episodio che impone l’obbligo di ricordare che non tutte le vie in quota sono accessibili a tutti e che, oltre ad un necessario grado di formazione, è obbligatoria idonea attrezzatura ed adeguato abbigliamento.

