La malattia spegne il sorriso di Mattia Giuriato, domani i funerali del 36enne giovane padre

E’ una comunità in lutto quella di Trissino, dove nella giornata di ieri si è rapidamente diffusa la notizia della scomparsa del 36enne Mattia Giuriato, da tempo alle prese con una malattia che non gli ha dato scampo gettando nello sconforto quanti – e sono tanti – lo apprezzavano soprattutto per il carattere solare, la mitezza e la rara disponibilità.

La scoperta della malattia, la determinazione nel provare a curarsi e combatterla senza mai perdere il suo sorriso, qualche timido spiraglio di luce con una ripresa che aveva fatto ben sperare, sino al tracollo che in poche settimane lo ha strappato all’affetto dei suoi cari. Il giovane padre, classe 1988, era uno stimato sviluppatore informatico: appassionato di sport – il padre Giovanni è allenatore nelle giovanili dell’Hockey Trissino – aveva militato per qualche anno nella squadra di calcetto del paese: “Tutta la comunità si stringe attorno alla famiglia di Mattia – le parole commosse del sindaco Davide Faccio ad interpretare il pensiero di tanti trissinesi – un ragazzo di cui si può solo che dire tutto il bene del mondo. Siamo profondamente addolorati, speravamo davvero potesse farcela”.

Mattia, oltre al figlioletto Christofer, lascia anche l’amata compagna Lisanna: stasera, dalle 19, la veglia di preghiera nella Chiesa di San Pietro a Trissino, mentre domani l’ultimo saluto è previsto per le 15 nella Chiesa Cristiana Anima Universale di Poggiana, nel trevigiano. Mattia adorava anche la musica: capace di connettere l’anima, di vibrare e di restare nel cuore di quanti l’ascoltano, indelebile come il suo ricordo.

