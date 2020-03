Comunità di Villa Montanina, due casi di contagio tra le ospiti della casa di accoglienza

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sono due le ospiti della casa di accoglienza Villa Montanina, a Velo d’Astico, risultate positive al contagio da coronavirus. Al primo caso segnalato nella giornata di lunedì se ne è aggiunto un secondo ufficializzato stamattina, e reso noto nel corso della videoconferenza dell’Ulss 7 Pedemontana. Nella comunità religiosa che ospita prevalentemente suore in pensione nella storica sede di “Villa La Montanina” – non si tratta infatti di una vera e propria casa di riposo – si sono avviate le procedure di controllo sanitario e di isolamento, in attesa del responso dei test agli altri “inquilini” e ai frequentatori abituali della struttura.

Nella struttura, che in passato ospitava anche le scuole elementari, l’ingresso è ora consentito solo al personale interno e ai tecnici inviati per le rilevazioni. La congregazione delle suore passioniste di San Paolo la gestiscono da decenni e dal 2017 hanno aperto all’interno una scuola dell’infanzia paritaria – chiusa da oltre tre settimane -, in una cornice che ospita spesso anche eventi culturali e mostre nel corso dell’anno.

La situazione al momento viene definita come sotto controllo e soprattutto sotto attento monitoraggio, seguendo le persone anziane autosufficienti presenti che presentano sintomi, anche lievi, in attesa del responso completo delle analisi di laboratorio.