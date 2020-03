Spostamenti: on line il nuovo modulo di autocertificazione in vigore da oggi (SCARICA)

E’ stato ufficializzato e reso disponibile on line il nuovo modello per l’autocertificazione, da esibire in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine. Rimane invariata la parte relativa alle motivazioni accettate come valido motivo per uscire dalle proprie abitazioni, vale a dire salute propria e altrui, esigenze di lavoro, approvvigionamento di cibo e medicine e il rientro al proprio domicilio, ma viene inserita un’integrazione importante: la dichiarazione firmata di non essere soggetto sottoposto a “quarantena” e non essere risultato risultato positivo al virus covid-19. Una nuova forma di garanzia a tutela della salute pubblica.

Il modulo aggiornato è disponibile, scaricabile e stampabile direttamente dal sito del Ministero dell’Interno. Una circolare inviata ai questori di tutte le province d’Italia, Vicenza compresa – e inoltrata alle forze di polizia, Carabinieri e Guardi di Finanza – fissa le nuove procedure per i controlli da operare sulle strade, dopo le oltre 20 mila denunce scattate in pochi giorni dall’introduzione delle norme anti contagio.

2modulo_autodichiarazione_17_3_2020