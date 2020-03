Auto carambola sui jersey del cantiere e finisce nel fossato. Gravissimo un 40enne

L’auto sbanda in prossimità di un cantiere sulla rete stradale modificata per i lavori della Superstrada Pedemontana Veneta e si conficca con la parte anteriore tra i delimitatori di carreggiata e un muretto di contenimento nel fossato adiacente. E’ accaduto alle 15 di oggi a Villaverla e l’unico automobilista a bordo è stato prelevato da un’eliambulanza e trasportato in condizioni critiche all’ospedale di Verona.

L’incidente stradale ha visto solo la Citroen C3 coinvolta, le cui operazioni di recupero sono state conclude solo nel tardo pomeriggio grazie all’apporto dei vigili del fuoco, chiamati in un primo momento ad estrarre il conducente dell’auto, rimasto incastrato nell’abitacolo. Difficile da ricostruire l’esatta dinamica della sfortunata carambola tra i jersey in cemento presenti all’imbocco della cittadina di Villaverla, con la vettura che si è letteralmente conficcata in verticale, con il muso, dopo aver “saltato” i dispositivi dei delimitazione del traffico. L’auto viaggiava in direzione sud, proveniente da Thiene.

In pericolo di vita risulta essere un 40enne di Thiene – F.R. le iniziali fornite – trasportato dall’elicottero di Verona Emergenza in ospedale al S. Bortolo di Vicenza, ovviamente con prognosi riservata. Ad effettuare i rilievi la polizia locale del consorzio Nord-Est Vicentino, che hanno dovuto deviare il traffico per tutto il pomeriggio in un’area già caratterizzata dai lavori in corso.