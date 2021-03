Capannone a fuoco: pompieri impediscono la propagazione delle fiamme

Alle 20:45 di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Vicenza a Villaverla per l’incendio divampato nel capannone di un’azienda di produzione minuteria metallica accessori per pelletteria e abbigliamento: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati da Vicenza e dal distaccamento volontario di Thiene con 2 autopompe, 2 autobotti, un’autoscala e 16 operatori, sono riusciti a circoscrivere e spegnere le fiamme, contenendole al capannone di mezzo, evitando il coinvolgimento delle altre due attività confinanti.

Le fiamme hanno danneggiato la copertura dello stabile, l’impianto di aspirazione, e diverso materiale oltre a danni da fumo all’intera struttura. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sono ora in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’attività.