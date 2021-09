Doppia serata in musica a Villa Ghellini. Rock benefico con “The Sun” e “I nuovi giovani”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’ide era nata nel corso della prima ondata del Covid-19 che sconvolse tutti, nel mese di marzo 2020, la promessa all’indomani del lockdown: “quando sarà possibile organizzeremo dei concerti a Villaverla con gli artisti che che hanno fatto da testimonial alla raccolta fondi Ulss 7 Pedemontana vs Covid.

Ad accogliere l’appello di musicisti, sportivi tra i quali il boxeur villaverlese Luca Rigoldi- tra i promotori -, attori e altri personaggi nati e cresciuti nell’Altovicentino un anno e mezzo fa furono una trentina. Anche grazie a loro, poco più di 6 mila euro furono raccolti e destinati all’acquisto di materiale igienico-sanitario in una fase in cui scarseggiava vista l’emergenza improvvisa.

Oggi, seppur tra le restrizioni attive e nell’impossibilità di organizzare un festival come si abbozzava allora, ecco serviti due eventi in altrettante serate ospitati nella “casa” degli spettacoli di Villaverla: il riferimento è a Villa Ghellini, dove stasera e domani (alle 21) si terranno due concerti. Con la band “The Sun” a esibirsi oggi e il gruppo “I nuovo giovani” sabato, dando vita all’accoppiata intitolata “Villaverla nel cuore“.

Intorno al palco due le proposte per villaverlesi e non che vorranno partecipare – necessaria la prenotazione -, vale a dire un chiosco inserito sotto i portici della villa costruita a fine ‘600 e la mostra allestita nei saloni interni dell’edificio storico che ripercorre i 50 anni di storia della Pro loco. Sono 200 i posti a sedere disponibili, con accesso a offerta libera (necessario green pass), da destinare alle attività a fini sociali del Comune di Villaverla, in particolare le famiglie in difficoltà che risiedono in paese.

Per assicurarsi i residui posti disponibili per il concerto di sabato sera – già sold-out quello di apertura con i The Sun – scaricare la app digitale sullo smartphone oppure collegarsi al sito www.eventbrite.it, seguire le istruzioni e digitare l’evento (villaverlanelcuore). Per informazioni 393.3033393 (Michele).