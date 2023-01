Fumo dai cassonetti per la raccolta differenziata: pompieri all’opera vicino alle scuole

Tarda mattinata con incendio comunque circoscritto nel centro di Villaverla, dove i vigili del fuoco sono all’opera da poco prima di mezzogiorno per domare le fiamme scaturite dall’interno un contenitore per la raccolta differenziata, e per mettere in sicurezza l’area circostante.

I primi ad intervenire sono stati, nel piazzale delle Feste di fronte al Parco della Pace e a ridosso della palestra del plesso scolastico delle medie “Goldoni”, un gruppo di genitori dei bambini dell’asilo del paese e altri volontari che si stavano dedicando ad attività di cura del verde pubblico.

Utilizzando alcuni estintori presi dagli edifici che ospitano la scuola materna, gli adulti in quel momento presenti si sono adoperati al fine di evitare che le fiamme si alimentassero ulteriormente, con il rischio concreto di intaccare la parete esterna dello stabile che ospita la palestra comunale. Il principio d’incendio sembra abbia avuto origine dal box per la raccolta del materiale cartaceo, difficile dire se per cause accidentali o meno a ridosso dell’intervento dei pompieri.

Anche il sindaco di Villaverla, Enrico De Peron, che si trovava nella vicina Biblioteca, è stato chiamato sul posto e ha attivato il pronto intervento con i pompieri a giungere sul posto ed occuparsi dello spegnimento in pochi minuti, evitando l’estensione del problema agli altri cinque cassonetti installati nel piazzale che ospita eventi pubblici e la sagra paesana in estate, dopo il primo intervento – assai prezioso – dei cittadini residenti. Tra loro anche un poliziotto in pensione.