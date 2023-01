Al voto 1.500 amministratori dei 114 Comuni vicentini: si elegge il Presidente della Provincia

Conclusa l’era Rucco e della concomitanza delle carica tra sindaco del capoluogo berico e di presidente della Provincia di Vicenza, domenica con voto per oltre 1.500 amministratori pubblici che presiedono gli enti locali territoriali. Il mandato per la nuova guida sarà di 4 anni e due sono i candidati a concorrere per l’elezione diretta: i designati aspiranti sono Nicola Ferronato, sindaco di Caldogno, e Andrea Nardin, sindaco di Montegalda.

Già domani sera nelle previsioni, al termine di uno spoglio rapido delle schede, si conoscerà il nome del successore di Francesco Rucco. Per una carica istituzionale in “balìa” delle riforme adottate e altre annunciate a livello statale negli ultimi anni, che nel Vicentino almeno non ha “attirato” i primi cittadini dei maggiori comuni per popolazione residente.

Se il Presidente “entrante” e nuovo inquilino di Palazzo Nevo sarà eletto già domani sera con il sistema a maggioranza semplice dei voti validi – seggi aperti domenica 29 gennaio dalle 8 alle 20 per i sindaci di tutti i 114 Comuni vicentini e per i consiglieri comunali in carica -, lo stesso non vale per il Consiglio Provinciale già insediato, che rimarrà operativo per almeno un anno, dopo l’assunzione degli incarichi del gennaio 2022. Urne per il voto dislocate in 6 comuni della provincia in ossequio alla distribuzione del territorio, comprendendo il capoluogo, l’area altopianese, l’Alto, l’Ovest e il Basso Vicentino e ovviamente la zona bassanese: Vicenza, Bassano del Grappa, Asiago, Thiene, Montecchio Maggiore e Sossano gli avamposti dove saranno collocate domani le urne per esprimere le preferenze.

Se tutti gli aventi diritto lo eserciteranno puntualmente, saranno 1.509 le schede da ritirare e su cui contrassegnare i nomi di uno tra i due candidati. Lo scrutinio, come noto, avverrà subito dopo la chiusura dei seggi e, a seguire, verrà ufficialmente proclamato l’eletto nella sala Consiglio di Palazzo Nievo, sede della Provincia in contrà Gazzolle 1.

Per il passaggio di consegne sarà presente Francesco Rucco, dopo 4 anni e tre mesi di gestione della carica di rappresentanza per la “Casa dei Comuni”, che l’altro ieri ha salutato i dipendenti dopo aver annunciato nel contempo la ricandidatura per la poltrona di sindaco di Vicenza. “In Provincia sono stati anni non facili – ha ricordato -. Un mandato impegnativo contrassegnato da una pandemia e una guerra alle porte dell’Europa, con tutte le conseguenze negative che hanno portato. Ma un periodo vivace per il Vicentino, in cui si è investito e in cui la sinergia tra Provincia e Comuni ha portato a risultati concreti in tema di infrastrutture e servizi. Lascio un bilancio sano, una macchina che funziona e in grado di portare sviluppo e crescita al nostro territorio.