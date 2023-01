Investito prima dell’alba in bicicletta: in condizioni critiche un turnista di un’azienda

Sembra che stesse rientrando dal turno di lavoro notturno verso casa il dipendente di una ditta della zona industriale Ovest di Vicenza che prima dell’alba di oggi è rimasto vittima di un investimento stradale.

Secondo le scarne informazioni per il momento a disposizione, sembra si trovasse in sella alla sua bicicletta verso le 5.30, con l’oscurità, quando è stato travolto da un’auto, non lontano dallo stabilimento di Acciaierie Valbruna.

Soccorso in condizioni gravissime da una squadra di pronto intervento medico del Suem 118, l’uomo travolto e scaraventato sull’asfalto dopo l’urto si trova dal primo mattino di sabato ricoverato all’ospedale San Bortolo. Il lavoratore è stato stabilizzato sul posto e trasportato al centro di cura in codice rosso con politraumi al tronco e alla testa, e infine affidato al team di specialisti del reparto di rianimazione.

La identità del malcapitato ciclista investito rimane per ora sconosciuta, così come l’azienda dove era impiegato. Inoltre si attendono i rilievi delle Volanti della Questura per conoscere l’esatta dinamica del grave incidente. La notizia è in aggiornamento.