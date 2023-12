Il “Gran Galà dei meriti” premia il paese: “Villaverla fucina di talenti”

Più che il momento di omaggiare i cittadini meritevoli, una vera e propria celebrazione della comunità. E con questo spirito che nei giorni scorsi al teatro “Elia Dalla Costa” di Villaverla è andato in scena il primo “Galà dei Meriti“: un nome quanto mai azzeccato per l’evento presentato da Roberto Spinella che ha voluto così ringraziare non solo per i traguardi raggiunti, ma anche per quella disponibilità tutt’altro che scontata di prestarsi a favore dei propri concittadini.

E così che sul palco del cinema parrocchiale addobbato a festa, sono stati premiati gli studenti che si sono distinti per gli ottimi risultati scolastici conseguiti, ma anche chi si è distinto per particolare impegno nel volontariato.

Tra questi, una menzione speciale è andata a Clara Colombo, artefice dell’apprezzatissima mostra sulla storia del paese allestita nelle stanze di Villa Ghellini, ma anche al volenteroso gruppo dei Geni-attori, al decimo anno di attività a supporto di eventi e iniziative rivolte soprattutto ai più piccoli.

Significativi anche i riconoscimenti, in ambito culturale, al professor Galdino Pendin per la sua parodia, recentemente premiata ad un concorso letterario, della Divina Commedia di Dante Alighieri: per la musica invece l’artista Tobia Lanaro, fresco del 1° posto come Premio WEB e 2° posto nella sezione generale alla finale della 65esima edizione del Festival di Castrocaro.

E dopo le emozioni con il tributo agli alpini che anche da Villaverla si attivarono in occasione della tragedia che sessant’anni fa, col disastro del Vajont, segnò indelebilmente Longarone ed i paesi contermini, le vibrazioni positive con gli sportivi che si sono particolarmente distinti.

Da Elena Bellò, per essersi qualificata alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024 negli 800 metri di Bellinzona con il tempo 1:59.15, al pugile Luca Rigoldi vincitore del titolo internazionale WBC dei pesi piuma, passando per Sofia Marcante, sul podio nella ginnastica ritmica al campionato italiano p.g.s. di Lignano Sabbiadoro. E ancora Greta Leder, in luce grazie ai risultati ottenuti a livello regionale e nazionale al campionato di reining a Teram, Maria Lorenzato con un ottimo terzo posto assieme alla sua squadra SMOVE Crew con Hip Hop, finendo con la stella nascente Riccardo Zanivan, medaglia d’argento al Campionato Italiano di Nuoto in Vasca corta.

Spazio anche alle imprese, con un riconoscimento speciale a quelle che hanno raggiunto e superato i 30 anni di attività nel territorio, ma anche alla parrocchia stessa con il plauso collettivo ai 70 anni del cinema – teatro: “Villaverla è un paese di talenti, di idee e di persone laboriose. La ricchezza di associazioni di volontariato, educative, sportive, ricreative, culturali e l’elevato numero di persone che gravita attorno ad esse – ha dichiarato nel corso della serata il Sindaco Enrico De Peron – ne sono il segno tangibile. Il tutto si fa concretezza con iniziative e proposte che animano e riempiono i giorni che i cittadini decidono di vivere partecipando alle diverse occasioni alle quali siamo invitati a partecipare. Ciascuno sia una luce per chi gli sta accanto, uscendo dall’egoismo che spesso chiude il cuore e spinge a pensare solo a se stessi e donando un po’ di attenzione all’altro, un po’ di amore. Ogni piccolo gesto di bontà è come una luce di questo albero: insieme alle altre luci è capace di illuminare l’intera oscurità”.