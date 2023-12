Anticipi Serie A: Napoli bloccato, pareggia l’Inter, vincono Lazio e Fiorentina

Fiorentina – Torino 1 a 0: arriva solo all’83’ il colpo di testa di Ranieri su cross di Kayode. Grazie a questo successo la formazione di Italiano aggancia così provvisoriamente il Milan al terzo posto in classifica a quota 33 punti, mentre i granata restano a ventiquattro.

Oggi in campo alle 12.30 Atalanta – Lecce, alle 15.00 Cagliari – Empoli e Udinese – Bologna, mentre alle 18.00 Milan – Sassuolo e Verona – Salernitana. Grande attesa per il big match di questa sera tra Juventus e Roma. Mourinho ha gli uomini contati in difesa, ma potrà contare su Dybala grazie a un recupero lampo. Allegri per ora non si pronuncia sulla coppia d’attacco ma fa sapere che a parte Kean, De Sciglio e Alex Sandro gli altri stanno tutti più o meno bene inclusi Vlahovic e Chiesa, che dovrebbero partire in coppia.