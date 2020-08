Incidente auto-scooter, si scontrano due duevillesi. Un ferito finisce in ospedale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Intervento d’urgenza ieri sul confine tra Villaverla e Montecchio Precalcino, nei pressi della piccola stazione sui binari della linea Vicenza-Schio, dove un uomo che viaggiava a bordo di uno scooter è stato soccorso da un’ambulanza del Suem e trasportato in codice giallo a in ospedale. Incolume invece un automobilista.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18.15 di venerdì, quando un ciclomotore con il suo conducente è andato a sbattere contro un’auto che proveniva dal senso di marcia opposto, sembra dopo aver improvvisamente invaso la corsia. Protagonisti loro malgrado dello scontro sono stati due concittadini tra loro, i quali risiedono entrambi nella vicina Dueville, al termine delle rispettive giornate lavorative.

Si tratta di B.P., 51 anni, che si trovava alla guida di uno scooter di cilindrata 125 lungo via Terraglioni, e F.M., di 57, al volante della Ford Focus che si è vista sbucare all’improvviso il veicolo a due ruote senza poter evitare l’impatto, come riferito dagli agenti della polizia locale Nord Est Vicentino che hanno effettuato i rilievi sul sinistro stradale. Una collisione comunque violenta che ha sbalzato lo scooterista sull’asfalto, fortunatamente senza conseguenze così gravi da determinarne il ricovero in codice di massima urgenza, pur se bisognoso di cure mediche e accertamenti clinici.

Rimane da capire la causa dell’invasione di carreggiata da parte del ferito, per il quale all’ospedale di Santorso si stanno valutando eventuali fratture oltre alle contusioni riportate nello scontro. Tanto più visto che l’impatto sarebbe avvenuto in un tratto rettilineo dell’arteria di collegamento, poco trafficata e in zona di prevalente campagna, che collega Villaverla alla vicina Montecchio Precalcino. Forse una banale distrazione o una valutazione errata del tratto di strada che stava percorrendo, o ancora, anche se meno probabile, un malore o un guasto meccanico all’origine del problema.