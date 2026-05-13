La Strabacino accende il mercoledì: oltre 200 allo start per la sesta edizione

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Stasera il bacino di laminazione tra Novoledo e Caldogno non sarà soltanto un’opera idraulica: diventerà un’arena naturale, un anello di energia e passi veloci, il cuore pulsante della sesta edizione della Strabacino, la corsa serale che ogni anno richiama appassionati, famiglie, runner navigati e chiunque abbia voglia di rimettere in moto corpo e spirito all’aria aperta.

Un mercoledì speciale, questo 13 maggio, scelto quasi come gesto di fair play: Sport Power Arena di Villaverla, quartier generale dell’evento, ha ceduto il tradizionale venerdì alla vicina e benefica “Capajellando”, spostando la propria festa della corsa a metà settimana senza perdere un grammo di entusiasmo. Anzi, raddoppiandolo. A organizzare è Sport Power ssd, con il patrocinio dei Comuni di Villaverla e Caldogno: una sinergia che negli anni ha trasformato la Strabacino in un appuntamento atteso, riconoscibile, capace di raccontare lo sport come linguaggio semplice e universale. Dieci chilometri – competitivi o non competitivi – con partenza da via Stadio 22, proprio davanti all’Arena, e poi via, a infilarsi tra le vie del paese e soprattutto lungo gli argini del Bacchiglione, dove il percorso si apre in un paesaggio che al tramonto sa diventare quasi cinematografico.

L’obiettivo? Chiaro, dichiarato, coerente: avvicinare la cittadinanza alla corsa, far riscoprire il piacere di muoversi immersi nella natura, valorizzare un territorio che negli ultimi anni ha saputo reinventarsi anche attraverso la fruizione sportiva. Il Bacino di Laminazione, da infrastruttura tecnica, si è trasformato in un luogo vissuto, attraversato, raccontato. La Strabacino ne è la prova più evidente. Le iscrizioni online hanno già superato quota 200 partecipanti, ma il numero cresce di ora in ora: chi non avesse ancora provveduto può farlo fino alle 19.15 direttamente alla Sport Power Arena. E non è solo la corsa a chiamare: il dopo gara promette una serata di quelle che fanno comunità, tra pasta party, spritz offerto agli atleti e un clima di festa che negli anni è diventato marchio di fabbrica.

Una Strabacino non è soltanto una gara. È un ritorno alla leggerezza, un invito a prendersi un pezzo di tempo per sé, un modo per dire che lo sport – quello vero, quello che unisce – continua a essere uno dei motori più potenti dell’Alto Vicentino. Stasera, intorno al Bacino, si correrà per questo. E per molto di più.

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